https://arabic.sputniknews.com/20220403/الكرملين-سياسة-العقوبات-الغربية-تتسبب-بتراجع-الثقة-في-الدولار-واليورو-1060798531.html
الكرملين: سياسة العقوبات الغربية تتسبب بتراجع الثقة في الدولار واليورو
الكرملين: سياسة العقوبات الغربية تتسبب بتراجع الثقة في الدولار واليورو
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن سياسة العقوبات الغربية تسارع من وتيرة عملية تآكل الاحتياطي النقدي العالمي، في ظل زيادة عدد... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T11:34+0000
2022-04-03T11:34+0000
2022-04-03T11:34+0000
روسيا
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وصرح بيسكوف لقناة "روسيا 1"، أن سياسة العقوبات الغربية "تزيد من تآكل الثقة في الدولار واليورو، وهما العملتان اللتان كانتا محور التعاملات المالية الدولية. الكثير والكثير من الدول بات لديها شكوك حول مصداقية الدولار واليورو، وتميل نحو تطوير خيارات للتعاملات المالية باستخدام العملات الوطنية. لا يمكن إيقاف العملية، بل سوف تزداد".وأضاف بيسكوف أيضا أن الاقتصاد العالمي على المدى الطويل سيصل إلى مرحلة فيها نظام جديد للإدارة النقديةوشدد بيسكوف على أن قرار الدفع بالروبل لن يُطبق على مبيعات الغاز الروسي وحدها وإنما سيشمل سلعًا أخرى.في سياق متصل، أكد بيسكوف أن المفاوضات مع أوكرانيا قد تقود إلى توقيع اتفاق يؤدي بدوره إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن بوتين لم يرفض على الإطلاق مقابلة زيلينسكي ولكن يجب إعداد نص اتفاق أولًا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين: سياسة العقوبات الغربية تتسبب بتراجع الثقة في الدولار واليورو
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن سياسة العقوبات الغربية تسارع من وتيرة عملية تآكل الاحتياطي النقدي العالمي، في ظل زيادة عدد الدول التي تدرس خيارات تسوية المبادلات بالعملات المحلية.
وصرح بيسكوف لقناة "روسيا 1"، أن سياسة العقوبات الغربية "تزيد من تآكل الثقة في الدولار واليورو، وهما العملتان اللتان كانتا محور التعاملات المالية الدولية. الكثير والكثير من الدول بات لديها شكوك حول مصداقية الدولار واليورو، وتميل نحو تطوير خيارات للتعاملات المالية باستخدام العملات الوطنية. لا يمكن إيقاف العملية، بل سوف تزداد".
وأضاف بيسكوف أيضا أن الاقتصاد العالمي على المدى الطويل سيصل إلى مرحلة فيها نظام جديد للإدارة النقدية
وشدد بيسكوف على أن قرار الدفع بالروبل لن يُطبق على مبيعات الغاز الروسي وحدها وإنما سيشمل سلعًا أخرى.
في سياق متصل، أكد بيسكوف أن المفاوضات مع أوكرانيا قد تقود إلى توقيع اتفاق يؤدي بدوره إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن بوتين لم يرفض على الإطلاق مقابلة زيلينسكي ولكن يجب إعداد نص اتفاق أولًا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.