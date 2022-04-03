https://arabic.sputniknews.com/20220403/الكرملين-قرار-الدفع-بالروبل-قد-يشمل-سلعا-أخرى-غير-الغاز-1060800962.html

الكرملين: قرار الدفع بالروبل قد يشمل سلعا أخرى غير الغاز

الكرملين: قرار الدفع بالروبل قد يشمل سلعا أخرى غير الغاز

أعلنت روسيا أن قرار الحصول على المدفوعات مقابل إمدادات الغاز بالعملة الروسية سوف يمتد إلى سلع أخرى. 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T12:28+0000

2022-04-03T12:28+0000

2022-04-03T12:28+0000

روسيا

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

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جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مقابلة مع قناة "روسيا 1"، حول دفع الدول الغربية مقابل الغاز الروسي بالروبل.قال بيسكوف إن هؤلاء سيكون بمقدورهم "الاستمرار فعليًا في الدفع بعملاتهم المفضلة على النحو المنصوص عليه في عقود الغاز مع شركة الطاقة الروسية الحكومية".وأوضح أن "الدفعة الأخيرة ستذهب إلى غازبروم بالروبل بعد تحويل اليورو إلى روبل".يأتي هذا في إطار تعزيز القرار الروسي في مواجهة العقوبات الغربية على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانيةوأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي.وشملت العقوبات حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية؛ فضلا عن محاولات إيجاد مصادر بديلة للطاقة الروسية.

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روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا