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الكويت تصدر مرسوما يجيز بيع رصيد إجازات الموظفين
الكويت تصدر مرسوما يجيز بيع رصيد إجازات الموظفين
أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم الأحد، مرسوما جديدا يجيز البدل النقدي (بيع الإجازات) عن رصيد الإجازات للموظفين الذين لم ينتفعوا به. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T13:21+0000
2022-04-03T13:21+0000
أخبار الكويت اليوم
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وحسب صحيفة "القبس"، نص المرسوم على أن تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 41 من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية.وجاء فيها: "يجوز للموظف الذي لديه خدمة في الدولة لا تقل عن 5 سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلا نقديا خصما من رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها عند طلب الصرف".كما يشترط ألا يقل رصيد الموظف بعد الصرف النقدي عن 30 يوما حتى نهاية السنة الميلادية.
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أخبار الكويت اليوم

الكويت تصدر مرسوما يجيز بيع رصيد إجازات الموظفين

13:21 GMT 03.04.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEEمخاوف من فيروس كورونا في الكويت
مخاوف من فيروس كورونا في الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم الأحد، مرسوما جديدا يجيز البدل النقدي (بيع الإجازات) عن رصيد الإجازات للموظفين الذين لم ينتفعوا به.
وحسب صحيفة "القبس"، نص المرسوم على أن تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 41 من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية.
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وجاء فيها: "يجوز للموظف الذي لديه خدمة في الدولة لا تقل عن 5 سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلا نقديا خصما من رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها عند طلب الصرف".
كما يشترط ألا يقل رصيد الموظف بعد الصرف النقدي عن 30 يوما حتى نهاية السنة الميلادية.
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