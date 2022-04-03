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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/المحكمة-الأوروبية-لحقوق-الإنسان-تتجاهل-جميع-الشكاوى-البالغ-عددها-689-ضد-أوكرانيا-1060788251.html
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتجاهل جميع الشكاوى البالغ عددها 689 ضد أوكرانيا
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتجاهل جميع الشكاوى البالغ عددها 689 ضد أوكرانيا
تجاهلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جميع الشكاوى البالغ عددها 689 شكوى موجهة ضد ‏أوكرانيا من قبل جمهورية لوغانسك الشعبية في السنوات الثماني الماضية.‏ 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T07:24+0000
2022-04-03T07:24+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقالت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية لـ"سبوتنيك"، فيكتوريا سيرديوكوفا، اليوم الأحد: "اعتبارا من فبراير/ شباط، أعددنا 950 شكوى وقدمنا ​​689 شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن للأسف لم يتم النظر في أي منها".وأضافت أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي وإدارته ينشرون قصصا مزيفة عن الصراع، في حين أن مكتبها لديه أدلة كافية للوقوف عليها في أي محكمة قانونية.وتابعت سيرديوكوفا: "إن كلمات أوكرانيا ورئيس أوكرانيا ضد مواد تحقيقاتنا الجنائية هي التي تحتوي على كل شيء موثق على الورق - الأماكن، وشهادات الشهود".وانتقدت سيرديوكوفا، المدافعين عن حقوق الإنسان الدوليين لثقتهم برواية السلطات الأوكرانية، "بدلا من أن يكونوا موضوعيين ويعملون لصالح الناس على الأرض"، بحسب قولها.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة عالية الدقة ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/مجموعة-الاتصال-الوزارية-العربية-بشأن-الأزمة-في-أوكرانيا-تعقد-اجتماعا-تنسيقيا-الاثنين-1060775695.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتجاهل جميع الشكاوى البالغ عددها 689 ضد أوكرانيا

07:24 GMT 03.04.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورتداعيات القصف بالصاروخ الأوكراني "توتشكا - أو" في مدينة روفينكي، جمهورية لوغانسك الشعبية 27 مارس 2022
تداعيات القصف بالصاروخ الأوكراني توتشكا - أو في مدينة روفينكي، جمهورية لوغانسك الشعبية 27 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
تداعيات القصف بالصاروخ الأوكراني "توتشكا - أو" في مدينة روفينكي، جمهورية لوغانسك الشعبية 27 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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تجاهلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جميع الشكاوى البالغ عددها 689 شكوى موجهة ضد ‏أوكرانيا من قبل جمهورية لوغانسك الشعبية في السنوات الثماني الماضية.‏
وقالت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية لـ"سبوتنيك"، فيكتوريا سيرديوكوفا، اليوم الأحد: "اعتبارا من فبراير/ شباط، أعددنا 950 شكوى وقدمنا ​​689 شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن للأسف لم يتم النظر في أي منها".
وأضافت أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي وإدارته ينشرون قصصا مزيفة عن الصراع، في حين أن مكتبها لديه أدلة كافية للوقوف عليها في أي محكمة قانونية.
المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
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أمس, 14:07 GMT
وتابعت سيرديوكوفا: "إن كلمات أوكرانيا ورئيس أوكرانيا ضد مواد تحقيقاتنا الجنائية هي التي تحتوي على كل شيء موثق على الورق - الأماكن، وشهادات الشهود".
وانتقدت سيرديوكوفا، المدافعين عن حقوق الإنسان الدوليين لثقتهم برواية السلطات الأوكرانية، "بدلا من أن يكونوا موضوعيين ويعملون لصالح الناس على الأرض"، بحسب قولها.
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة عالية الدقة ضد منشآت عسكرية محددة.
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Военнослужащий Народной милиции ДНР у разобранной машины украинской полиции в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:52 GMT
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