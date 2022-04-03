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الهند وفرنسا تجريان المرحلة البحرية من التدريبات الثنائية في بحر العرب
الهند وفرنسا تجريان المرحلة البحرية من التدريبات الثنائية في بحر العرب
أعلنت القوات البحرية في الهند وفرنسا عن إجراء المرحلة البحرية الثانية من التدريبات الثنائية "فارونا 2022" في بحر العرب. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T14:15+0000
2022-04-03T14:15+0000
العالم
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أفادت وكالة "باناجي" الهندية، بأن المرحلة البحرية الأولى من التدريبات البحرية الثنائية بين الهند وفرنسا ستختتم، بينما ستقام المرحلة الثانية في مايو/ أيار 2022.التدريبات هذا العام لها نطاق موسع وتشمل إطلاق نيران سطحية على الأهداف، وتمارين متطورة ضد الغواصات والدفاع الجوي، ومناورات تكتيكية أخرى تغطي مجموعة واسعة من العمليات البحرية.خلال المرحلة الحالية، يتم تمثيل البحرية الهندية بمدمرة مبنية محليًا من طراز "INS تشيناي"، مع طائرات هليكوبتر من طراز "Sea King Mk 42B"، وطائرة دورية بحرية "P8I" و"Dornier"، وطائرة مقاتلة من طراز "ميغ 29".بينما يتم تمثيل البحرية الفرنسية من قبل الفرقاطة "La Fayette" وسفينة دعم "FS Courbet" وغواصات "FS Loire".وببحسب البيان، تهدف جميع التدريبات المخطط لها خلال "فارونا 2022" إلى تعزيز التفاهم المشترك بين البحريتين حول إجراء عمليات أمنية بحرية مشتركة.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/تدريبات-بحرية-بين-مصر-وإسبانيا-في-البحر-المتوسط-1058756067.html
https://arabic.sputniknews.com/20220316/كوريا-الجنوبية-والولايات-المتحدة-تتجهان-إلى-استئناف-التدريبات-المشتركة-بعد-مفاجأة-كوريا-الشمالية-1059958338.html
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العالم

الهند وفرنسا تجريان المرحلة البحرية من التدريبات الثنائية في بحر العرب

14:15 GMT 03.04.2022
© AFP 2022 / CARL COURTالبحرية الفرنسية
البحرية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© AFP 2022 / CARL COURT
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أعلنت القوات البحرية في الهند وفرنسا عن إجراء المرحلة البحرية الثانية من التدريبات الثنائية "فارونا 2022" في بحر العرب.
أفادت وكالة "باناجي" الهندية، بأن المرحلة البحرية الأولى من التدريبات البحرية الثنائية بين الهند وفرنسا ستختتم، بينما ستقام المرحلة الثانية في مايو/ أيار 2022.
التدريبات هذا العام لها نطاق موسع وتشمل إطلاق نيران سطحية على الأهداف، وتمارين متطورة ضد الغواصات والدفاع الجوي، ومناورات تكتيكية أخرى تغطي مجموعة واسعة من العمليات البحرية.
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خلال المرحلة الحالية، يتم تمثيل البحرية الهندية بمدمرة مبنية محليًا من طراز "INS تشيناي"، مع طائرات هليكوبتر من طراز "Sea King Mk 42B"، وطائرة دورية بحرية "P8I" و"Dornier"، وطائرة مقاتلة من طراز "ميغ 29".
بينما يتم تمثيل البحرية الفرنسية من قبل الفرقاطة "La Fayette" وسفينة دعم "FS Courbet" وغواصات "FS Loire".
وببحسب البيان، تهدف جميع التدريبات المخطط لها خلال "فارونا 2022" إلى تعزيز التفاهم المشترك بين البحريتين حول إجراء عمليات أمنية بحرية مشتركة.
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