https://arabic.sputniknews.com/20220403/الهند-وفرنسا-تجريان-المرحلة-البحرية-من-التدريبات-الثنائية-في-بحر-العرب-1060806272.html
الهند وفرنسا تجريان المرحلة البحرية من التدريبات الثنائية في بحر العرب
الهند وفرنسا تجريان المرحلة البحرية من التدريبات الثنائية في بحر العرب
أعلنت القوات البحرية في الهند وفرنسا عن إجراء المرحلة البحرية الثانية من التدريبات الثنائية "فارونا 2022" في بحر العرب. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T14:15+0000
2022-04-03T14:15+0000
2022-04-03T14:15+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/03/1060806132_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2253045826bb74baff5dad4bada9ce16.jpg
أفادت وكالة "باناجي" الهندية، بأن المرحلة البحرية الأولى من التدريبات البحرية الثنائية بين الهند وفرنسا ستختتم، بينما ستقام المرحلة الثانية في مايو/ أيار 2022.التدريبات هذا العام لها نطاق موسع وتشمل إطلاق نيران سطحية على الأهداف، وتمارين متطورة ضد الغواصات والدفاع الجوي، ومناورات تكتيكية أخرى تغطي مجموعة واسعة من العمليات البحرية.خلال المرحلة الحالية، يتم تمثيل البحرية الهندية بمدمرة مبنية محليًا من طراز "INS تشيناي"، مع طائرات هليكوبتر من طراز "Sea King Mk 42B"، وطائرة دورية بحرية "P8I" و"Dornier"، وطائرة مقاتلة من طراز "ميغ 29".بينما يتم تمثيل البحرية الفرنسية من قبل الفرقاطة "La Fayette" وسفينة دعم "FS Courbet" وغواصات "FS Loire".وببحسب البيان، تهدف جميع التدريبات المخطط لها خلال "فارونا 2022" إلى تعزيز التفاهم المشترك بين البحريتين حول إجراء عمليات أمنية بحرية مشتركة.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/تدريبات-بحرية-بين-مصر-وإسبانيا-في-البحر-المتوسط-1058756067.html
https://arabic.sputniknews.com/20220316/كوريا-الجنوبية-والولايات-المتحدة-تتجهان-إلى-استئناف-التدريبات-المشتركة-بعد-مفاجأة-كوريا-الشمالية-1059958338.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/03/1060806132_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c60399d81ff480bec666f783e842b689.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الهند وفرنسا تجريان المرحلة البحرية من التدريبات الثنائية في بحر العرب
تابعنا عبر
أعلنت القوات البحرية في الهند وفرنسا عن إجراء المرحلة البحرية الثانية من التدريبات الثنائية "فارونا 2022" في بحر العرب.
أفادت وكالة "باناجي" الهندية، بأن المرحلة البحرية الأولى من التدريبات البحرية الثنائية بين الهند وفرنسا ستختتم، بينما ستقام المرحلة الثانية في مايو/ أيار 2022.
التدريبات هذا العام لها نطاق موسع وتشمل إطلاق نيران سطحية على الأهداف، وتمارين متطورة ضد الغواصات والدفاع الجوي، ومناورات تكتيكية أخرى تغطي مجموعة واسعة من العمليات البحرية.
خلال المرحلة الحالية، يتم تمثيل البحرية الهندية بمدمرة مبنية محليًا من طراز "INS تشيناي"، مع طائرات هليكوبتر من طراز "Sea King Mk 42B"، وطائرة دورية بحرية "P8I" و"Dornier"، وطائرة مقاتلة من طراز "ميغ 29".
بينما يتم تمثيل البحرية الفرنسية من قبل الفرقاطة "La Fayette" وسفينة دعم "FS Courbet" وغواصات "FS Loire".
وببحسب البيان، تهدف جميع التدريبات المخطط لها خلال "فارونا 2022" إلى تعزيز التفاهم المشترك بين البحريتين حول إجراء عمليات أمنية بحرية مشتركة.