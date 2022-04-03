https://arabic.sputniknews.com/20220403/انزلاق-سيارة-في-معبر-للمشاة-تحت-الأرض-بسبب-الأحوال-الجوية-في-موسكو-فيديو-1060807577.html
انزلاق سيارة في معبر للمشاة تحت الأرض بسبب الأحوال الجوية في موسكو... فيديو
انزلاق سيارة في معبر للمشاة تحت الأرض بسبب الأحوال الجوية في موسكو... فيديو
انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي لسيارة تنزلق في معبر للمشاة تحت الأرض بسبب الأحوال الجوية في العاصمة الروسية موسكو. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T14:28+0000
2022-04-03T14:28+0000
2022-04-03T14:30+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/03/1060807519_0:105:907:615_1920x0_80_0_0_f67851f43e178ae5fb99189aeb95c3c6.png
لحسن الحظ لم يكن هناك أحد من المشاة في المعبر في تلك اللحظة. وكان في السيارة شخصان، وتم فحصهما من قبل الخدمات الطبية التابعة لشرطة المنطقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/03/1060807519_0:20:907:700_1920x0_80_0_0_2d33d72aa945031847ddb83ec08648f1.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
انزلاق سيارة في معبر للمشاة تحت الأرض بسبب الأحوال الجوية في موسكو... فيديو
14:28 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 14:30 GMT 03.04.2022) تابعنا عبر
انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي لسيارة تنزلق في معبر للمشاة تحت الأرض بسبب الأحوال الجوية في العاصمة الروسية موسكو.
لحسن الحظ لم يكن هناك أحد من المشاة في المعبر في تلك اللحظة. وكان في السيارة شخصان، وتم فحصهما من قبل الخدمات الطبية التابعة لشرطة المنطقة.