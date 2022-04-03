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https://arabic.sputniknews.com/20220403/انزلاق-سيارة-في-معبر-للمشاة-تحت-الأرض-بسبب-الأحوال-الجوية-في-موسكو-فيديو-1060807577.html
انزلاق سيارة في معبر للمشاة تحت الأرض بسبب الأحوال الجوية في موسكو... فيديو
انزلاق سيارة في معبر للمشاة تحت الأرض بسبب الأحوال الجوية في موسكو... فيديو
انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي لسيارة تنزلق في معبر للمشاة تحت الأرض بسبب الأحوال الجوية في العاصمة الروسية موسكو. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
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لحسن الحظ لم يكن هناك أحد من المشاة في المعبر في تلك اللحظة. وكان في السيارة شخصان، وتم فحصهما من قبل الخدمات الطبية التابعة لشرطة المنطقة.
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انزلاق سيارة في معبر للمشاة تحت الأرض بسبب الأحوال الجوية في موسكو... فيديو

14:28 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 14:30 GMT 03.04.2022)
نزول سيارة في معبر للمشاة تحت الأرض بسبب الأحوال الجوية في موسكو
نزول سيارة في معبر للمشاة تحت الأرض بسبب الأحوال الجوية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
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انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي لسيارة تنزلق في معبر للمشاة تحت الأرض بسبب الأحوال الجوية في العاصمة الروسية موسكو.
لحسن الحظ لم يكن هناك أحد من المشاة في المعبر في تلك اللحظة. وكان في السيارة شخصان، وتم فحصهما من قبل الخدمات الطبية التابعة لشرطة المنطقة.
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