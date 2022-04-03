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انفجار يهز أكبر سوق للصرافة في العاصمة الأفغانية
انفجار يهز أكبر سوق للصرافة في العاصمة الأفغانية
هز انفجار أكبر سوق للصرافة في العاصمة الأفغانية، كابول، صباح اليوم الأحد، بحسب شهود عيان. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T08:00+0000
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أخبار أفغانستان اليوم
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كابول - سبوتنيك. قال أحد شهود عيان: "انفجار هز أكبر سوق للصرافة في كابول"، مشيرا إلى أن عددا من الأشخاص أصيبوا.ولم ترد أنباء عن سبب الانفجار ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث.وتشهد أفغانستان هدوءا نسبيا منذ وصول حركة طالبان للسلطة مجددا في أغسطس/ آب الماضي. لكن تعرب جماعات حقوقية وصحفيون عن مخاوفهم بشأن آفاق حرية التعبير في أفغانستان في ظل حكم الحركة.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/وزير-الخارجية-الإيراني-يدعو-إلى-إقامة-حكومة-شاملة-في-أفغانستان-1060694280.html
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أخبار أفغانستان اليوم

انفجار يهز أكبر سوق للصرافة في العاصمة الأفغانية

08:00 GMT 03.04.2022
© AFP 2022 / Wakil Kohsarمقاتلو القوات الخاصة "البدري" التابعة لحركة "طالبان" (يمين) وصحفي ينهضون بعد أن سقطوا من سيارة في مطار كابول في 31 أغسطس 2021، بعد أن انسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد لإنهاء 20 عامًا. حرب بدأت وانتهت بوجود إسلامي متشدد في السلطة.
مقاتلو القوات الخاصة البدري التابعة لحركة طالبان (يمين) وصحفي ينهضون بعد أن سقطوا من سيارة في مطار كابول في 31 أغسطس 2021، بعد أن انسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد لإنهاء 20 عامًا. حرب بدأت وانتهت بوجود إسلامي متشدد في السلطة. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© AFP 2022 / Wakil Kohsar
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هز انفجار أكبر سوق للصرافة في العاصمة الأفغانية، كابول، صباح اليوم الأحد، بحسب شهود عيان.
كابول - سبوتنيك. قال أحد شهود عيان: "انفجار هز أكبر سوق للصرافة في كابول"، مشيرا إلى أن عددا من الأشخاص أصيبوا.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
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ولم ترد أنباء عن سبب الانفجار ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث.
وتشهد أفغانستان هدوءا نسبيا منذ وصول حركة طالبان للسلطة مجددا في أغسطس/ آب الماضي.
لكن تعرب جماعات حقوقية وصحفيون عن مخاوفهم بشأن آفاق حرية التعبير في أفغانستان في ظل حكم الحركة.
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