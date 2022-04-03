https://arabic.sputniknews.com/20220403/انفجار-يهز-أكبر-سوق-للصرافة-في-العاصمة-الأفغانية-1060789770.html
انفجار يهز أكبر سوق للصرافة في العاصمة الأفغانية
انفجار يهز أكبر سوق للصرافة في العاصمة الأفغانية
هز انفجار أكبر سوق للصرافة في العاصمة الأفغانية، كابول، صباح اليوم الأحد، بحسب شهود عيان. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T08:00+0000
2022-04-03T08:00+0000
2022-04-03T08:00+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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كابول - سبوتنيك. قال أحد شهود عيان: "انفجار هز أكبر سوق للصرافة في كابول"، مشيرا إلى أن عددا من الأشخاص أصيبوا.ولم ترد أنباء عن سبب الانفجار ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث.وتشهد أفغانستان هدوءا نسبيا منذ وصول حركة طالبان للسلطة مجددا في أغسطس/ آب الماضي. لكن تعرب جماعات حقوقية وصحفيون عن مخاوفهم بشأن آفاق حرية التعبير في أفغانستان في ظل حكم الحركة.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/وزير-الخارجية-الإيراني-يدعو-إلى-إقامة-حكومة-شاملة-في-أفغانستان-1060694280.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم
انفجار يهز أكبر سوق للصرافة في العاصمة الأفغانية
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هز انفجار أكبر سوق للصرافة في العاصمة الأفغانية، كابول، صباح اليوم الأحد، بحسب شهود عيان.
كابول - سبوتنيك. قال أحد شهود عيان: "انفجار هز أكبر سوق للصرافة في كابول"، مشيرا إلى أن عددا من الأشخاص أصيبوا.
ولم ترد أنباء عن سبب الانفجار ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث.
وتشهد أفغانستان هدوءا نسبيا منذ وصول حركة طالبان للسلطة
مجددا في أغسطس/ آب الماضي.
لكن تعرب جماعات حقوقية وصحفيون عن مخاوفهم بشأن آفاق حرية التعبير في أفغانستان في ظل حكم الحركة.