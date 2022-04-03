https://arabic.sputniknews.com/20220403/بطريرك-موسكو-وعموم-روسيا-الخدمة-العسكرية-في-زمن-الحرب-إنجاز-1060804466.html

بطريرك موسكو وعموم روسيا: الخدمة العسكرية في زمن الحرب "إنجاز" وهزمنا الفاشية

بطريرك موسكو وعموم روسيا: الخدمة العسكرية في زمن الحرب "إنجاز" وهزمنا الفاشية

أعلن بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل، أن الخدمة العسكرية في زمن الحرب هي إنجاز، لأنها تعبر عن الاستعداد للموت من أجل الوطن. 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T13:35+0000

2022-04-03T13:35+0000

2022-04-03T13:48+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101669/88/1016698885_0:71:1415:866_1920x0_80_0_0_dd250a15dcd6db17a34536f5be0824ee.jpg

قال كيريل في خطبة الأحد بعد القداس: "في زمن الحرب، ونحن الآن نمر بمثل هذا الوقت، تعد الخدمة في الجيش إنجازًا حقيقيًا، لأنها تعني الدفاع عن الوطن، وليس إنقاذ حياة".وأشار البطريرك إلى أن تدفق الشباب إلى القوات المسلحة الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا ضباطًا ويخدمون الوطن لا يجف، قائلا "اليوم يمر وطننا بوقت عصيب، واليوم مرة أخرى ليس فقط كوننا في حالة سلمية، ولكن أيضًا التواجد في ساحة المعركة مرتبط باسم رجل عسكري. لحسن الحظ ، لا يواجه وطننا في كثير من الأحيان ساحة معركة".واعتبر البطريرك كيريل أن روسيا لعبت دورًا حاسمًا في هزيمة الفاشية، قائلا بهذا الصدد: "لقد كسرنا ظهر الفاشية، التي كانت ستنتصر بدون شك لولا روسيا، ولولا الإنجاز الذي حققه شعبنا. الله يعيننا اليوم أيضًا". ونوه البطريرك إلى أن هدف الرئيس فلاديمير بوتين "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا