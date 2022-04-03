https://arabic.sputniknews.com/20220403/بطريرك-موسكو-وعموم-روسيا-الخدمة-العسكرية-في-زمن-الحرب-إنجاز-1060804466.html
بطريرك موسكو وعموم روسيا: الخدمة العسكرية في زمن الحرب "إنجاز" وهزمنا الفاشية
بطريرك موسكو وعموم روسيا: الخدمة العسكرية في زمن الحرب "إنجاز" وهزمنا الفاشية
أعلن بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل، أن الخدمة العسكرية في زمن الحرب هي إنجاز، لأنها تعبر عن الاستعداد للموت من أجل الوطن. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T13:35+0000
2022-04-03T13:35+0000
2022-04-03T13:48+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101669/88/1016698885_0:71:1415:866_1920x0_80_0_0_dd250a15dcd6db17a34536f5be0824ee.jpg
قال كيريل في خطبة الأحد بعد القداس: "في زمن الحرب، ونحن الآن نمر بمثل هذا الوقت، تعد الخدمة في الجيش إنجازًا حقيقيًا، لأنها تعني الدفاع عن الوطن، وليس إنقاذ حياة".وأشار البطريرك إلى أن تدفق الشباب إلى القوات المسلحة الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا ضباطًا ويخدمون الوطن لا يجف، قائلا "اليوم يمر وطننا بوقت عصيب، واليوم مرة أخرى ليس فقط كوننا في حالة سلمية، ولكن أيضًا التواجد في ساحة المعركة مرتبط باسم رجل عسكري. لحسن الحظ ، لا يواجه وطننا في كثير من الأحيان ساحة معركة".واعتبر البطريرك كيريل أن روسيا لعبت دورًا حاسمًا في هزيمة الفاشية، قائلا بهذا الصدد: "لقد كسرنا ظهر الفاشية، التي كانت ستنتصر بدون شك لولا روسيا، ولولا الإنجاز الذي حققه شعبنا. الله يعيننا اليوم أيضًا". ونوه البطريرك إلى أن هدف الرئيس فلاديمير بوتين "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101669/88/1016698885_83:0:1330:935_1920x0_80_0_0_20c0cfbe204dbbc85f2f3bc02793c0ee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بطريرك موسكو وعموم روسيا: الخدمة العسكرية في زمن الحرب "إنجاز" وهزمنا الفاشية
13:35 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 13:48 GMT 03.04.2022) تابعنا عبر
أعلن بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل، أن الخدمة العسكرية في زمن الحرب هي إنجاز، لأنها تعبر عن الاستعداد للموت من أجل الوطن.
قال كيريل في خطبة الأحد بعد القداس: "في زمن الحرب، ونحن الآن نمر بمثل هذا الوقت، تعد الخدمة في الجيش إنجازًا حقيقيًا، لأنها تعني الدفاع عن الوطن، وليس إنقاذ حياة".
وأشار البطريرك إلى أن تدفق الشباب إلى القوات المسلحة الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا ضباطًا ويخدمون الوطن لا يجف، قائلا "اليوم يمر وطننا بوقت عصيب، واليوم مرة أخرى ليس فقط كوننا في حالة سلمية، ولكن أيضًا التواجد في ساحة المعركة مرتبط باسم رجل عسكري. لحسن الحظ ، لا يواجه وطننا في كثير من الأحيان ساحة معركة".
واعتبر البطريرك كيريل أن روسيا لعبت دورًا حاسمًا في هزيمة الفاشية، قائلا بهذا الصدد: "لقد كسرنا ظهر الفاشية، التي كانت ستنتصر بدون شك لولا روسيا، ولولا الإنجاز الذي حققه شعبنا. الله يعيننا اليوم أيضًا".
ونوه البطريرك إلى أن هدف الرئيس فلاديمير بوتين "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.