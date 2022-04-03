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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220403/بيسكوف-بوتين-لم-يرفض-مقابلة-زيلينسكي-ولكن-يجب-إعداد-نص-اتفاق-أولا-1060799978.html
بيسكوف: بوتين لم يرفض مقابلة زيلينسكي ولكن يجب إعداد نص اتفاق أولا
بيسكوف: بوتين لم يرفض مقابلة زيلينسكي ولكن يجب إعداد نص اتفاق أولا
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يرفض لقاء فلاديمير زيلينسكي، مشيرًا إلى ضرورة التوصل إلى نص اتفاق بين روسيا... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T12:15+0000
2022-04-03T12:30+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
فلاديمير بوتين
الكرملين
دميتري بيسكوف
فلاديمير زيلينسكي
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وقال بيسكوف، في حديث لقناة "روسيا 1" اليوم الأحد: "بوتين لم يرفض قط عقد مثل هذا اللقاء (مع زيلينسكي)، ولكن من الضروري أن يتمخض عمل وفدي البلدين في المفاوضات عن نص اتفاق محدد ومكتوب أولًا وليس مجموعة من الأفكار، وبعد ذلك يأتي دور اللقاء".وأضاف بيسكوف: "آمل أن الجهود الحثيثة المبذولة في المفاوضات الروسية الأوكرانية ستفضي إلى توقيع اتفاق محدد، وستكون تلك خطوة مهمة نحو عودة الأمور إلى طبيعتها".وأعلن فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق، استعداده لبحث "قضايا شبه جزيرة القرم ودونباس" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/الكرملين-لن-يكون-هناك-لقاء-بين-بوتين-وزيلينسكي-بعد-اجتماع-الوفود-في-اسطنبول-1060558097.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, الكرملين, دميتري بيسكوف, فلاديمير زيلينسكي

بيسكوف: بوتين لم يرفض مقابلة زيلينسكي ولكن يجب إعداد نص اتفاق أولا

12:15 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 12:30 GMT 03.04.2022)
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يرفض لقاء فلاديمير زيلينسكي، مشيرًا إلى ضرورة التوصل إلى نص اتفاق بين روسيا وأوكرانيا قبل عقد لقاء كهذا.
وقال بيسكوف، في حديث لقناة "روسيا 1" اليوم الأحد: "بوتين لم يرفض قط عقد مثل هذا اللقاء (مع زيلينسكي)، ولكن من الضروري أن يتمخض عمل وفدي البلدين في المفاوضات عن نص اتفاق محدد ومكتوب أولًا وليس مجموعة من الأفكار، وبعد ذلك يأتي دور اللقاء".
وأضاف بيسكوف: "آمل أن الجهود الحثيثة المبذولة في المفاوضات الروسية الأوكرانية ستفضي إلى توقيع اتفاق محدد، وستكون تلك خطوة مهمة نحو عودة الأمور إلى طبيعتها".
وأعلن فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق، استعداده لبحث "قضايا شبه جزيرة القرم ودونباس" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
الكرملين: لن يكون هناك لقاء بين بوتين وزيلينسكي بعد اجتماع الوفود في اسطنبول
28 مارس, 10:05 GMT
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