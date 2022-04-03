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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/تتار-القرم-يناشدون-أردوغان-للضغط-على-كييف-بشأن-وضع-شبه-الجزيرة-1060795421.html
تتار القرم يناشدون أردوغان للضغط على كييف بشأن وضع شبه الجزيرة
تتار القرم يناشدون أردوغان للضغط على كييف بشأن وضع شبه الجزيرة
ناشد رئيس الحكم الذاتي الإقليمي القومي والثقافي لتتار القرم، إيفاز عميروف، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتأثير على كييف من حيث الاعتراف بشبه جزيرة القرم... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T10:30+0000
2022-04-03T10:30+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف عميروف: "نحن نقدر رغبة أردوغان في تنظيم كل الشروط لعملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا، لكن كل هذا يأتي بلا فائدة دون رغبة حقيقية من سلطات كييف الحالية لإنهاء الصراع وإعادة السلام إلى أوكرانيا. نحن ندعو الرئيس التركي للتأثير على النظام الأوكراني من حيث الاعتراف بشبه جزيرة القرم كأراض روسية، والذي سيصبح أحد الضمانات لعودة الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي".في رأيه، لدى الرئيس التركي فرصة للدخول في التاريخ، على عكس نظرائه الغربيين، لأنه يحترم القيم الديمقراطية ويحترم إرادة الشعوب الأخرى.وتابع عميروف: "نحن تتار القرم، نعيش في وطننا، في شبه جزيرة القرم الروسية، وسنكون ممتنين لرئيس تركيا إذا استمع إلى صوتنا، وليس للمتطرفين من أوكرانيا".ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/تأميم-منزل-زيلينسكي-في-القرم-1060676806.html
https://arabic.sputniknews.com/20220402/تتار-القرم-يحثون-على-الاعتراف-بمنظمة-الإدارة-الروحية-لمسلمي-القرم-في-أوكرانيا-بأنها-متطرفة-1060772321.html
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روسيا

تتار القرم يناشدون أردوغان للضغط على كييف بشأن وضع شبه الجزيرة

10:30 GMT 03.04.2022
© Sputnik . Konstantin Chalabov / الذهاب إلى بنك الصورحفل زواج تتاري في القرم
حفل زواج تتاري في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© Sputnik . Konstantin Chalabov
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ناشد رئيس الحكم الذاتي الإقليمي القومي والثقافي لتتار القرم، إيفاز عميروف، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتأثير على كييف من حيث الاعتراف بشبه جزيرة القرم كأراض روسية.
وأضاف عميروف: "نحن نقدر رغبة أردوغان في تنظيم كل الشروط لعملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا، لكن كل هذا يأتي بلا فائدة دون رغبة حقيقية من سلطات كييف الحالية لإنهاء الصراع وإعادة السلام إلى أوكرانيا. نحن ندعو الرئيس التركي للتأثير على النظام الأوكراني من حيث الاعتراف بشبه جزيرة القرم كأراض روسية، والذي سيصبح أحد الضمانات لعودة الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي".
في رأيه، لدى الرئيس التركي فرصة للدخول في التاريخ، على عكس نظرائه الغربيين، لأنه يحترم القيم الديمقراطية ويحترم إرادة الشعوب الأخرى.
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وتابع عميروف: "نحن تتار القرم، نعيش في وطننا، في شبه جزيرة القرم الروسية، وسنكون ممتنين لرئيس تركيا إذا استمع إلى صوتنا، وليس للمتطرفين من أوكرانيا".
ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.
تتار القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
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Военнослужащий Народной милиции ДНР у разобранной машины украинской полиции в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:01 GMT
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