https://arabic.sputniknews.com/20220403/تدمير-مصفاة-كريمنشوك-الأوكرانية-بالكامل-بعد-تعرضها-لقصف-روسي-1060792109.html
تدمير مصفاة كريمنشوك الأوكرانية بالكامل بعد تعرضها لقصف روسي
تدمير مصفاة كريمنشوك الأوكرانية بالكامل بعد تعرضها لقصف روسي
أعلن دميتري لونين حاكم منطقة بولتافا (بالقرب من أوديسا)، اليوم الأحد، أن مصفاة نفط كريمنشوك الأوكرانية دمرت بالكامل بعد قصف صاروخي روسي. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T09:25+0000
2022-04-03T09:25+0000
2022-04-03T09:40+0000
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وقال لونين "تم إخماد الحريق في المصفاة لكن المنشأة دمرت بالكامل ولم تعد قادرة على العمل"، بحسب رويترز. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن القوات البحرية الروسية أطلقت صواريخ موجهة عالية الدقة على مصفاة نفط ومخازن للوقود في مدينة أوديسا.جاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية قال خلالها: "قامت القوات البحرية الروسية بإطلاق صواريخ موجهة عالية الدقة من سفنها في بحر آزوف على مصفاة لتكرير النفط وثلاث منشآت لتخزين الوقود ومواد التشحيم بالقرب من مدينة أوديسا، حيث تم تدميرها بالكامل بعد معلومات عن قيامها بإمداد القوات الأوكرانية في ميكولايف".
https://arabic.sputniknews.com/20220402/الكرملين-روسيا-تريد-استئناف-المحادثات-مع-أوكرانيا-في-بيلاروسيا-ولكن-كييف-ترفض-1060782975.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
تدمير مصفاة كريمنشوك الأوكرانية بالكامل بعد تعرضها لقصف روسي
09:25 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 09:40 GMT 03.04.2022) تابعنا عبر
أعلن دميتري لونين حاكم منطقة بولتافا (بالقرب من أوديسا)، اليوم الأحد، أن مصفاة نفط كريمنشوك الأوكرانية دمرت بالكامل بعد قصف صاروخي روسي.
وقال لونين "تم إخماد الحريق في المصفاة لكن المنشأة دمرت بالكامل ولم تعد قادرة على العمل"، بحسب رويترز
.
وكانت وزارة الدفاع الروسية
قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن القوات البحرية الروسية أطلقت صواريخ موجهة عالية الدقة على مصفاة نفط ومخازن للوقود في مدينة أوديسا.
جاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية،
اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية قال خلالها: "قامت القوات البحرية الروسية بإطلاق صواريخ موجهة عالية الدقة من سفنها في بحر آزوف على مصفاة لتكرير النفط وثلاث منشآت لتخزين الوقود ومواد التشحيم بالقرب من مدينة أوديسا، حيث تم تدميرها بالكامل بعد معلومات عن قيامها بإمداد القوات الأوكرانية في ميكولايف".