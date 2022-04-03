https://arabic.sputniknews.com/20220403/تراجع-حاد-في-صادرات-الحبوب-الأوكرانية-خلال-مارس-1060801633.html

تراجع حاد في صادرات الحبوب الأوكرانية خلال مارس

تراجع حاد في صادرات الحبوب الأوكرانية خلال مارس

أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن صادرات البلاد من الحبوب تراجعت في مارس/ آذار بنحو أربع مرات عن مستويات فبراير/ شباط، وذلك بسبب العملية العسكرية... 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T12:42+0000

2022-04-03T12:42+0000

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أخبار أوكرانيا

حبوب

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صرحت وزارة الاقتصاد أن شحنات الحبوب إلى الخارج في مارس/ آذار شملت 1.1 مليون طن من الذرة و309 آلاف طن من القمح و118 ألف طن من زيت دوار الشمس.وكانت أوكرانيا رابع أكبر مصدر للحبوب في العالم في موسم 2020-2021 وفقا لبيانات مجلس الحبوب الدولي، وتم شحن معظم سلعها عبر البحر الأسود، بحسب "رويترز".لكن مع احتدام العملية العسكرية على معظم الساحل، يضطر التجار إلى نقل المزيد من الحبوب بالسكك الحديدية.يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش النظام الأوكراني.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي.وشملت العقوبات حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية؛ فضلا عن محاولات إيجاد مصادر بديلة للطاقة الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220403/الإمارات-تواصل-إرسال-الإمدادات-الغذائية-والإغاثية-إلى-أوكرانيا-1060790680.html

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أخبار أوكرانيا, حبوب