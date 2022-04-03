https://arabic.sputniknews.com/20220403/ترامب-السياسيون-الأمريكيون-هم-من-يشكلون-تهديدا-للولايات-المتحدة-وليست-روسيا-والصين-1060786345.html
ترامب: السياسيون الأمريكيون هم من يشكلون تهديدا للولايات المتحدة وليست روسيا والصين
ترامب: السياسيون الأمريكيون هم من يشكلون تهديدا للولايات المتحدة وليست روسيا والصين
صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن السياسيين الأمريكيين هم من يشكلون تهديدا للولايات المتحدة وليس روسيا والصين. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T02:38+0000
2022-04-03T02:38+0000
2022-04-03T02:38+0000
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واشنطن - سبوتنيك. جاءت تصريحات ترامب خلال تجمع لأنصاره في ولاية ميشيغان، والتي قال خلالها "إن أكبر تهديد لنا لا يأتي من الخارج، بل من السياسيين المرضى والمتطرفين، الذين يريدون تدمير بلادنا، هذا أكبر تهديد على الإطلاق، أكثر من روسيا والصين".وأعرب ترامب عن تفاؤله بالحزب الجمهوري بحلول عام 2024، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي لم يعلن بشكل صريح نيته المشاركة فيها حتى الآن.ومن المنتظر أن تشهد الولايات المتحدة انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الجاري، حيث سيصوت الأمريكيون جميع مقاعد البرلمان البالغ عددها 435.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: السياسيون الأمريكيون هم من يشكلون تهديدا للولايات المتحدة وليست روسيا والصين
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صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن السياسيين الأمريكيين هم من يشكلون تهديدا للولايات المتحدة وليس روسيا والصين.
واشنطن - سبوتنيك
. جاءت تصريحات ترامب خلال تجمع لأنصاره في ولاية ميشيغان، والتي قال خلالها "إن أكبر تهديد لنا لا يأتي من الخارج، بل من السياسيين المرضى والمتطرفين، الذين يريدون تدمير بلادنا، هذا أكبر تهديد على الإطلاق، أكثر من روسيا والصين".
وأعرب ترامب عن تفاؤله بالحزب الجمهوري بحلول عام 2024، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي لم يعلن بشكل صريح نيته المشاركة فيها حتى الآن.
ومن المنتظر أن تشهد الولايات المتحدة انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الجاري، حيث سيصوت الأمريكيون جميع مقاعد البرلمان البالغ عددها 435.