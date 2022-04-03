https://arabic.sputniknews.com/20220403/ترامب-يحذر-من-كابوس-اقتصادي-قادم-لأمريكا-1060787155.html
ترامب يحذر من "كابوس اقتصادي" قادم لأمريكا
ترامب يحذر من "كابوس اقتصادي" قادم لأمريكا
حذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من أن أمريكا قد تواجه تضخما وركودا متزامنين، متهما الإدارة الأمريكية الحالية بتدهور الوضع الاقتصادي. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T06:20+0000
2022-04-03T06:20+0000
2022-04-03T06:20+0000
دونالد ترامب
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في اجتماع حاشد في واشنطن تاونشيب بولاية ميشيغان الأمريكية، أمس السبت: "الآن بايدن والديمقراطيون المتطرفون يعرّضون للخطر كل شيء حاربنا من أجل بنائه في هذا البلد".وأضاف أن "كارثة بايدن التضخمية ستكلّف الأسرة المتوسطة ما يقدر بنحو 5200 دولار، والعمال الأمريكيون سيشهدون في العام الحالي ضريبة ضخمة".ودعا ترامب الأمريكيين إلى التصويت للجمهوريين في الانتخابات النصفية للعام الحالي "من أجل إعادة الولايات المتحدة إلى المسار الصحيح"، بحسب قوله.وتابع أن "الوقت قد حان للتفكير في العظمة لبلدنا مرة أخرى".وأردف: "سوف نستعيد الكونغرس".وأظهرت بيانات الاستطلاع التي نشرتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كان متقدما على كلا من جو بايدن ونائبته، كامالا هاريس، في منافسات افتراضية للحملة الرئاسية لعام 2024.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/ترامب-يحذر-من-سحب-بايدن-مليون-برميل-يوميا-من-احتياطيات-النفط-الأمريكي-1060699104.html
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دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب يحذر من "كابوس اقتصادي" قادم لأمريكا
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حذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من أن أمريكا قد تواجه تضخما وركودا متزامنين، متهما الإدارة الأمريكية الحالية بتدهور الوضع الاقتصادي.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال ترامب في اجتماع حاشد في واشنطن تاونشيب بولاية ميشيغان الأمريكية، أمس السبت: "الآن بايدن والديمقراطيون المتطرفون يعرّضون للخطر كل شيء حاربنا من أجل بنائه في هذا البلد".
وأضاف أن "كارثة بايدن التضخمية ستكلّف الأسرة المتوسطة ما يقدر بنحو 5200 دولار، والعمال الأمريكيون سيشهدون في العام الحالي ضريبة ضخمة".
ودعا ترامب الأمريكيين إلى التصويت للجمهوريين في الانتخابات النصفية للعام الحالي "من أجل إعادة الولايات المتحدة إلى المسار الصحيح"، بحسب قوله.
وحذر ترامب قائلا: "إننا نتأرجح على حافة الكابوس الاقتصادي المعروف باسم التضخم المصحوب بالركود، هذا هو التضخم والركود المتزامن".
وتابع أن "الوقت قد حان للتفكير في العظمة لبلدنا مرة أخرى".
وأردف: "سوف نستعيد الكونغرس".
وأظهرت بيانات الاستطلاع التي نشرتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كان متقدما على كلا من جو بايدن ونائبته، كامالا هاريس، في منافسات افتراضية للحملة الرئاسية لعام 2024.