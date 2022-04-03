https://arabic.sputniknews.com/20220403/تسارع-وتيرة-العمل-في-محطة-أكويو-للطاقة-النووية-في-تركيا-1060791598.html
تسارع وتيرة العمل في محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا
تسارع وتيرة العمل في محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا
تسارعت وتيرة العمل في محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا، حيث من المقرر إطلاق أول وحدة طاقة للمحطة النووية في عام 2023، تزامنا مع مرور الذكرى المئوية لتأسيس... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T09:13+0000
2022-04-03T09:13+0000
2022-04-03T09:13+0000
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بدأ لحام خط أنابيب التدوير الرئيسي، وهي عملية تجميع رئيسية من المقرر إجراؤها في عام 2022، في مبنى الوحدة الأولى بمفاعل محطة أكويو النووية.يربط خط أنابيب التدوير الرئيسي المعدات الرئيسية لمحطة المفاعل، ومولدات البخار والمفاعل المبرد، وبالتالي تتشكل الدائرة الأولية لمحطة الطاقة النووية.تقول الرئيسة التنفيذية لشركة محطة أكويو النووية، أناستاسيا زوتيفا، إن لحام خط أنابيب الدوران الرئيسي يعد إحدى المراحل الرئيسية في بناء وحدة الطاقة. وبينما يُقارن وعاء المفاعل في كثير من الأحيان بقلب محطة الطاقة النووية، فإن خط أنابيب الدوران الرئيسي هو الشريان الرئيسي.وأُنجز في العام الماضي 2021 أعمال تركيب وعاء ضغط المفاعل (RPV) التابع لوحدة الطاقة رقم 1. وبذلك تم الانتهاء من إحدى المراحل الرئيسية في تجميع المعدات الأساسية لوحدة الطاقة.بينما شهد عام 2020 تسليم جهاز تحديد الانصهار (CMLD) أو "الماسك الأساسي" للمفاعل إلى موقع إنشاء محطة الطاقة النووية التركية في أكويو التي تبنيها مؤسسة "روس آتوم" جنوبي تركيا، الذي يعد مكونا رئيسيا في نظام الأمان النووي السلبي للوحدة الثانية.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شارك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في وضع حجر الأساس للمفاعل الثالث لمحطة "أكويو" للطاقة النووية.وتعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات VVER-1200 من الجيل 3+ بتصميم روسي، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.هذا هو أول مشروع في الصناعة النووية العالمية يتم تنفيذه وفقًا لنموذج البناء والامتلاك والتشغيل، تكلف محطة الطاقة النووية نحو 20 مليار دولار، حيث بدأ بناء أول وحدة كهرباء في أبريل/نيسان 2018.
https://arabic.sputniknews.com/20210310/بوتين-الصعوبات-المرتبطة-بالوباء-لم-تمنع-من-تنفيذ-مشروع-محطة-أكويوفيديو-1048327893.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا, محطة أكويو للطاقة النووية
تسارع وتيرة العمل في محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا
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تسارعت وتيرة العمل في محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا، حيث من المقرر إطلاق أول وحدة طاقة للمحطة النووية في عام 2023، تزامنا مع مرور الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا.
بدأ لحام خط أنابيب التدوير الرئيسي، وهي عملية تجميع رئيسية من المقرر إجراؤها في عام 2022، في مبنى الوحدة الأولى بمفاعل محطة أكويو النووية.
يربط خط أنابيب التدوير الرئيسي المعدات الرئيسية لمحطة المفاعل
، ومولدات البخار والمفاعل المبرد، وبالتالي تتشكل الدائرة الأولية لمحطة الطاقة النووية.
تقول الرئيسة التنفيذية لشركة محطة أكويو النووية
، أناستاسيا زوتيفا، إن لحام خط أنابيب الدوران الرئيسي يعد إحدى المراحل الرئيسية في بناء وحدة الطاقة. وبينما يُقارن وعاء المفاعل في كثير من الأحيان بقلب محطة الطاقة النووية، فإن خط أنابيب الدوران الرئيسي هو الشريان الرئيسي.
وأُنجز في العام الماضي 2021 أعمال تركيب وعاء ضغط المفاعل (RPV) التابع لوحدة الطاقة رقم 1. وبذلك تم الانتهاء من إحدى المراحل الرئيسية في تجميع المعدات الأساسية لوحدة الطاقة.
بينما شهد عام 2020 تسليم جهاز تحديد الانصهار (CMLD) أو "الماسك الأساسي" للمفاعل إلى موقع إنشاء محطة الطاقة النووية التركية
في أكويو التي تبنيها مؤسسة "روس آتوم" جنوبي تركيا، الذي يعد مكونا رئيسيا في نظام الأمان النووي السلبي للوحدة الثانية.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شارك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في وضع حجر الأساس للمفاعل الثالث لمحطة "أكويو" للطاقة النووية.
وتعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا
، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات VVER-1200 من الجيل 3+ بتصميم روسي، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.
هذا هو أول مشروع في الصناعة النووية العالمية يتم تنفيذه وفقًا لنموذج البناء والامتلاك والتشغيل، تكلف محطة الطاقة النووية نحو 20 مليار دولار، حيث بدأ بناء أول وحدة كهرباء في أبريل/نيسان 2018.