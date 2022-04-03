https://arabic.sputniknews.com/20220403/تسلا-تحقق-رقما-قياسيا-في-شحنات-تسليم-سياراتها-خلال-الربع-الأول-من-2022-رغم-نقص-الإمدادات-1060789578.html

‏"تسلا" تحقق رقما قياسيا في شحنات تسليم سياراتها خلال الربع الأول من 2022 رغم نقص الإمدادات

‏"تسلا" تحقق رقما قياسيا في شحنات تسليم سياراتها خلال الربع الأول من 2022 رغم نقص الإمدادات

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا"، أمس السبت، عن تسليمها أكثر من 300 ألف سيارة ‏خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.‏ 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T08:04+0000

2022-04-03T08:04+0000

2022-04-03T08:04+0000

إيلون ماسك

شركة تسلا

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1054525772_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_c156ebeea79501bfadc677730c0996cb.jpg

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، الملياردير إيلون ماسك، على "تويتر" بعد وقت قصير من مشاركة "تسلا" للأنباء: "لقد كان هذا ربعا سنويا صعبا بشكل استثنائي، بسبب انقطاعات سلسلة التوريد وسياسة "صفر كوفيد" التي تنتهجها الصين".وفي الشهر الماضي، علقت شركة "تسلا" الإنتاج مرتين في مصنعها العملاق في "شنغهاي"، وهو أكبر منشأة تصنيع لها.وعلى الرغم من هذه العوائق، فإن السيارات التي سلمتها "تسلا" خلال الربع الأول من 2022، والبالغ عددها 310،048 تمثل زيادة بنسبة 68 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بالربع الأول من عام 2021، عندما شحنت ما يقرب من 184400 سيارة.ووفقا لـ"تسلا"، فقد شكّل الطراز "3" وكذلك الطراز "Y" غالبية عمليات التسليم في الربع الأول من عام 2022، مع 295،324 سيارة تشق طريقها إلى المستهلكين منذ بداية العام، وخلال نفس الإطار الزمني، أنتجت الشركة 305407 سيارة، وهو إنجاز لا يستهان به عند النظر إلى مشاكل سلسلة التوريد التي أثرت على "تسلا" والعديد من شركات صناعة السيارات الأخرى.وشهد الربع الأول من عام 2022 أيضا بدء "تسلا" في شحن سياراتها من مصنعها العملاق الجديد في ألمانيا، الذي افتتح الشهر الماضي، وتبلغ تكلفته 5.5 مليار دولار أمريكي.وتخطط "تسلا" لإنتاج 500 ألف سيارة سنويا من مصنعها في برلين.

https://arabic.sputniknews.com/20220322/شولتز-يكشف-عن-علامة-مهمة-وراء-افتتاح-أول-مصنع-تسلا-في-ألمانيا-1060314055.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيلون ماسك, شركة تسلا, مجتمع