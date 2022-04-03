عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220403/تسلا-تحقق-رقما-قياسيا-في-شحنات-تسليم-سياراتها-خلال-الربع-الأول-من-2022-رغم-نقص-الإمدادات-1060789578.html
‏"تسلا" تحقق رقما قياسيا في شحنات تسليم سياراتها خلال الربع الأول من 2022 رغم نقص الإمدادات
‏"تسلا" تحقق رقما قياسيا في شحنات تسليم سياراتها خلال الربع الأول من 2022 رغم نقص الإمدادات
أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا"، أمس السبت، عن تسليمها أكثر من 300 ألف سيارة ‏خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.‏ 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T08:04+0000
2022-04-03T08:04+0000
إيلون ماسك
شركة تسلا
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1054525772_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_c156ebeea79501bfadc677730c0996cb.jpg
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، الملياردير إيلون ماسك، على "تويتر" بعد وقت قصير من مشاركة "تسلا" للأنباء: "لقد كان هذا ربعا سنويا صعبا بشكل استثنائي، بسبب انقطاعات سلسلة التوريد وسياسة "صفر كوفيد" التي تنتهجها الصين".وفي الشهر الماضي، علقت شركة "تسلا" الإنتاج مرتين في مصنعها العملاق في "شنغهاي"، وهو أكبر منشأة تصنيع لها.وعلى الرغم من هذه العوائق، فإن السيارات التي سلمتها "تسلا" خلال الربع الأول من 2022، والبالغ عددها 310،048 تمثل زيادة بنسبة 68 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بالربع الأول من عام 2021، عندما شحنت ما يقرب من 184400 سيارة.ووفقا لـ"تسلا"، فقد شكّل الطراز "3" وكذلك الطراز "Y" غالبية عمليات التسليم في الربع الأول من عام 2022، مع 295،324 سيارة تشق طريقها إلى المستهلكين منذ بداية العام، وخلال نفس الإطار الزمني، أنتجت الشركة 305407 سيارة، وهو إنجاز لا يستهان به عند النظر إلى مشاكل سلسلة التوريد التي أثرت على "تسلا" والعديد من شركات صناعة السيارات الأخرى.وشهد الربع الأول من عام 2022 أيضا بدء "تسلا" في شحن سياراتها من مصنعها العملاق الجديد في ألمانيا، الذي افتتح الشهر الماضي، وتبلغ تكلفته 5.5 مليار دولار أمريكي.وتخطط "تسلا" لإنتاج 500 ألف سيارة سنويا من مصنعها في برلين.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/شولتز-يكشف-عن-علامة-مهمة-وراء-افتتاح-أول-مصنع-تسلا-في-ألمانيا-1060314055.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1054525772_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fb48a5324665fe4adf50b94f6b41bed1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيلون ماسك, شركة تسلا, مجتمع

‏"تسلا" تحقق رقما قياسيا في شحنات تسليم سياراتها خلال الربع الأول من 2022 رغم نقص الإمدادات

08:04 GMT 03.04.2022
© REUTERS / Tingshu Wangشعار شركة "تسلا"
شعار شركة تسلا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
شعار شركة "تسلا"
© REUTERS / Tingshu Wang
تابعنا عبرTelegram
أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا"، أمس السبت، عن تسليمها أكثر من 300 ألف سيارة ‏خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.‏
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، الملياردير إيلون ماسك، على "تويتر" بعد وقت قصير من مشاركة "تسلا" للأنباء: "لقد كان هذا ربعا سنويا صعبا بشكل استثنائي، بسبب انقطاعات سلسلة التوريد وسياسة "صفر كوفيد" التي تنتهجها الصين".
وفي الشهر الماضي، علقت شركة "تسلا" الإنتاج مرتين في مصنعها العملاق في "شنغهاي"، وهو أكبر منشأة تصنيع لها.
وعلى الرغم من هذه العوائق، فإن السيارات التي سلمتها "تسلا" خلال الربع الأول من 2022، والبالغ عددها 310،048 تمثل زيادة بنسبة 68 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بالربع الأول من عام 2021، عندما شحنت ما يقرب من 184400 سيارة.
ووفقا لـ"تسلا"، فقد شكّل الطراز "3" وكذلك الطراز "Y" غالبية عمليات التسليم في الربع الأول من عام 2022، مع 295،324 سيارة تشق طريقها إلى المستهلكين منذ بداية العام، وخلال نفس الإطار الزمني، أنتجت الشركة 305407 سيارة، وهو إنجاز لا يستهان به عند النظر إلى مشاكل سلسلة التوريد التي أثرت على "تسلا" والعديد من شركات صناعة السيارات الأخرى.
الملياردير، إيلون ماسك يقف مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، في حفل افتتاح مصنع تسلا للسيارات الكهربائية خارج العاصمة الألمانية برلين، 22 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
شولتز يكشف عن "علامة" مهمة وراء افتتاح أول مصنع "تسلا" في ألمانيا
22 مارس, 16:01 GMT
وشهد الربع الأول من عام 2022 أيضا بدء "تسلا" في شحن سياراتها من مصنعها العملاق الجديد في ألمانيا، الذي افتتح الشهر الماضي، وتبلغ تكلفته 5.5 مليار دولار أمريكي.
وتخطط "تسلا" لإنتاج 500 ألف سيارة سنويا من مصنعها في برلين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий Народной милиции ДНР у разобранной машины украинской полиции в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала