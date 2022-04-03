https://arabic.sputniknews.com/20220403/تشكيل-لجنة-شعبية-للتضامن-مع-روسيا-في-الأردن-1060787287.html
تشكيل لجنة شعبية للتضامن مع روسيا في الأردن
تشكيل لجنة شعبية للتضامن مع روسيا في الأردن
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في الأردن، اليوم الأحد، عن تأسيس اللجنة الشعبية الأردنية للتضامن مع روسيا، وذلك لمواجهة الطموحات الإمبريالية الأمريكية وتعزيز... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T06:24+0000
2022-04-03T06:24+0000
2022-04-03T06:24+0000
العالم العربي
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وأشار المراسل إلى أنه تم الإعلان عن تأسيس اللجنة الشعبية الأردنية للتضامن مع روسيا في العاصمة الأردنية عمان بعد عدة لقاءات وحوارات ونقاشات فكرية شاركت فيها مجموعة كبيرة من المؤسسات والمنظمات والشخصيات الوطنية الأردنية.وجرت مناقشات حول تداعيات السياسة الإمبريالية الأمريكية، والتي تم التعبير عنها في الضغط العسكري والاقتصادي والإعلامي على روسيا والمنطقة الأوراسية من خلال إجراءات الناتو والاتحاد الأوروبي وألوية النازيين الجدد.ولفت مؤسسو اللجنة إلى أنه على خلفية الأحداث في أوكرانيا، يقف العالم عند مفترق طرق، منقسمًا إلى أولئك الذين يقفون إلى جانب الإمبريالية وأولئك الذين يؤيدون إنشاء عالم متعدد الأقطاب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
تشكيل لجنة شعبية للتضامن مع روسيا في الأردن
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في الأردن، اليوم الأحد، عن تأسيس اللجنة الشعبية الأردنية للتضامن مع روسيا، وذلك لمواجهة الطموحات الإمبريالية الأمريكية وتعزيز استقلال الأردن وتطوير العلاقات الأردنية الروسية.
وأشار المراسل إلى أنه تم الإعلان عن تأسيس اللجنة الشعبية الأردنية للتضامن مع روسيا في العاصمة الأردنية عمان بعد عدة لقاءات وحوارات ونقاشات فكرية شاركت فيها مجموعة كبيرة من المؤسسات والمنظمات والشخصيات الوطنية الأردنية.
وجرت مناقشات حول تداعيات السياسة الإمبريالية الأمريكية، والتي تم التعبير عنها في الضغط العسكري والاقتصادي والإعلامي على روسيا والمنطقة الأوراسية من خلال إجراءات الناتو والاتحاد الأوروبي وألوية النازيين الجدد.
ولفت مؤسسو اللجنة إلى أنه على خلفية الأحداث في أوكرانيا، يقف العالم عند مفترق طرق، منقسمًا إلى أولئك الذين يقفون إلى جانب الإمبريالية وأولئك الذين يؤيدون إنشاء عالم متعدد الأقطاب.