عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220403/تشكيل-لجنة-شعبية-للتضامن-مع-روسيا-في-الأردن-1060787287.html
تشكيل لجنة شعبية للتضامن مع روسيا في الأردن
تشكيل لجنة شعبية للتضامن مع روسيا في الأردن
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في الأردن، اليوم الأحد، عن تأسيس اللجنة الشعبية الأردنية للتضامن مع روسيا، وذلك لمواجهة الطموحات الإمبريالية الأمريكية وتعزيز... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T06:24+0000
2022-04-03T06:24+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1048577709_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d496f592119ef92267cdf8d6c485e429.jpg
وأشار المراسل إلى أنه تم الإعلان عن تأسيس اللجنة الشعبية الأردنية للتضامن مع روسيا في العاصمة الأردنية عمان بعد عدة لقاءات وحوارات ونقاشات فكرية شاركت فيها مجموعة كبيرة من المؤسسات والمنظمات والشخصيات الوطنية الأردنية.وجرت مناقشات حول تداعيات السياسة الإمبريالية الأمريكية، والتي تم التعبير عنها في الضغط العسكري والاقتصادي والإعلامي على روسيا والمنطقة الأوراسية من خلال إجراءات الناتو والاتحاد الأوروبي وألوية النازيين الجدد.ولفت مؤسسو اللجنة إلى أنه على خلفية الأحداث في أوكرانيا، يقف العالم عند مفترق طرق، منقسمًا إلى أولئك الذين يقفون إلى جانب الإمبريالية وأولئك الذين يؤيدون إنشاء عالم متعدد الأقطاب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1048577709_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_244719c91d6ce58a8c6485c823d8d605.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

تشكيل لجنة شعبية للتضامن مع روسيا في الأردن

06:24 GMT 03.04.2022
© REUTERS / STRINGERمدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / STRINGER
تابعنا عبرTelegram
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في الأردن، اليوم الأحد، عن تأسيس اللجنة الشعبية الأردنية للتضامن مع روسيا، وذلك لمواجهة الطموحات الإمبريالية الأمريكية وتعزيز استقلال الأردن وتطوير العلاقات الأردنية الروسية.
وأشار المراسل إلى أنه تم الإعلان عن تأسيس اللجنة الشعبية الأردنية للتضامن مع روسيا في العاصمة الأردنية عمان بعد عدة لقاءات وحوارات ونقاشات فكرية شاركت فيها مجموعة كبيرة من المؤسسات والمنظمات والشخصيات الوطنية الأردنية.
وجرت مناقشات حول تداعيات السياسة الإمبريالية الأمريكية، والتي تم التعبير عنها في الضغط العسكري والاقتصادي والإعلامي على روسيا والمنطقة الأوراسية من خلال إجراءات الناتو والاتحاد الأوروبي وألوية النازيين الجدد.
ولفت مؤسسو اللجنة إلى أنه على خلفية الأحداث في أوكرانيا، يقف العالم عند مفترق طرق، منقسمًا إلى أولئك الذين يقفون إلى جانب الإمبريالية وأولئك الذين يؤيدون إنشاء عالم متعدد الأقطاب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий Народной милиции ДНР у разобранной машины украинской полиции в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала