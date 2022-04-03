https://arabic.sputniknews.com/20220403/تغيير-اسم-أحد-مسلسلات-رمضان-2022-قبل-عرضه-للجمهور-1060796761.html
تغيير اسم أحد مسلسلات رمضان 2022 قبل عرضه للجمهور
تغيير اسم أحد مسلسلات رمضان 2022 قبل عرضه للجمهور
تعرض أحد المسلسلات التلفزيونية المعروضة خلال شهر رمضان إلى تغيير اسمه قبل عرضه، تنفيذا لأوامر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T11:01+0000
2022-04-03T11:01+0000
2022-04-03T11:01+0000
رمضان
مجتمع
منوعات
شيرين رضا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1050315920_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_e9ca8b08f42a60010dd83062c32db3bf.jpg
تم تغيير اسم مسلسل "شغل عالي"، من بطولة الفنانة المصرية، فيفي عبده، ليصبح "شغل في العالي".جاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بتغيير اسم مسلسل "شغل عالي" قبل عرضه، استجابة لشكوى تقدمت بها المذيعة، عضو مجلس النواب المصري، دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج يحمل نفس الاسم، ويعرض على فضائية "سي بي سي" المصرية.واعتبر المجلس في نص قراره أن استخدام اسم البرنامج لصالح مسلسل هو بمثابة اعتداء على حقوق الملكية الفكرية.ويشهد مسلسل "شغل في العالي" على أول تعاون فني بين فيفي عبده وشيرين رضا، ويشارك في بطولته وإنجي كيوان وبسنت النبراوي وساندي مراد، وهو من تأليف تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في أجواء كوميدية.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/الموت-يفجع-الفنانة-المصرية-فيفي-عبده-1058219734.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1050315920_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_323c9ddd6d461f44e11fe2c3d6648ac2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رمضان, مجتمع, منوعات, شيرين رضا
تغيير اسم أحد مسلسلات رمضان 2022 قبل عرضه للجمهور
تابعنا عبر
تعرض أحد المسلسلات التلفزيونية المعروضة خلال شهر رمضان إلى تغيير اسمه قبل عرضه، تنفيذا لأوامر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر.
تم تغيير اسم مسلسل "شغل عالي"، من بطولة الفنانة المصرية، فيفي عبده، ليصبح "شغل في العالي".
جاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بتغيير اسم مسلسل "شغل عالي" قبل عرضه، استجابة لشكوى تقدمت بها المذيعة، عضو مجلس النواب المصري، دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج يحمل نفس الاسم، ويعرض على فضائية "سي بي سي" المصرية.
واعتبر المجلس في نص قراره أن استخدام اسم البرنامج لصالح مسلسل هو بمثابة اعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
ويشهد مسلسل "شغل في العالي" على أول تعاون فني بين فيفي عبده وشيرين رضا، ويشارك في بطولته وإنجي كيوان وبسنت النبراوي وساندي مراد، وهو من تأليف تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في أجواء كوميدية.