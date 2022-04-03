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https://arabic.sputniknews.com/20220403/تغيير-اسم-أحد-مسلسلات-رمضان-2022-قبل-عرضه-للجمهور-1060796761.html
تغيير اسم أحد مسلسلات رمضان 2022 قبل عرضه للجمهور
تغيير اسم أحد مسلسلات رمضان 2022 قبل عرضه للجمهور
تعرض أحد المسلسلات التلفزيونية المعروضة خلال شهر رمضان إلى تغيير اسمه قبل عرضه، تنفيذا ‏لأوامر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر.‏ 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T11:01+0000
2022-04-03T11:01+0000
رمضان
مجتمع
منوعات
شيرين رضا
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تم تغيير اسم مسلسل "شغل عالي"، من بطولة الفنانة المصرية، فيفي عبده، ليصبح "شغل في العالي".جاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بتغيير اسم مسلسل "شغل عالي" قبل عرضه، استجابة لشكوى تقدمت بها المذيعة، عضو مجلس النواب المصري، دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج يحمل نفس الاسم، ويعرض على فضائية "سي بي سي" المصرية.واعتبر المجلس في نص قراره أن استخدام اسم البرنامج لصالح مسلسل هو بمثابة اعتداء على حقوق الملكية الفكرية.ويشهد مسلسل "شغل في العالي" على أول تعاون فني بين فيفي عبده وشيرين رضا، ويشارك في بطولته وإنجي كيوان وبسنت النبراوي وساندي مراد، وهو من تأليف تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في أجواء كوميدية.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/الموت-يفجع-الفنانة-المصرية-فيفي-عبده-1058219734.html
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رمضان, مجتمع, منوعات, شيرين رضا

تغيير اسم أحد مسلسلات رمضان 2022 قبل عرضه للجمهور

11:01 GMT 03.04.2022
© AFP 2022 / AMRO MARAGHIالفنانة المصرية، فيفي عبده
الفنانة المصرية، فيفي عبده - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
الفنانة المصرية، فيفي عبده
© AFP 2022 / AMRO MARAGHI
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تعرض أحد المسلسلات التلفزيونية المعروضة خلال شهر رمضان إلى تغيير اسمه قبل عرضه، تنفيذا ‏لأوامر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر.‏
تم تغيير اسم مسلسل "شغل عالي"، من بطولة الفنانة المصرية، فيفي عبده، ليصبح "شغل في العالي".
جاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بتغيير اسم مسلسل "شغل عالي" قبل عرضه، استجابة لشكوى تقدمت بها المذيعة، عضو مجلس النواب المصري، دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج يحمل نفس الاسم، ويعرض على فضائية "سي بي سي" المصرية.
واعتبر المجلس في نص قراره أن استخدام اسم البرنامج لصالح مسلسل هو بمثابة اعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
الفنانة المصرية، فيفي عبده - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
الموت يفجع الفنانة المصرية فيفي عبده
8 فبراير, 15:21 GMT
ويشهد مسلسل "شغل في العالي" على أول تعاون فني بين فيفي عبده وشيرين رضا، ويشارك في بطولته وإنجي كيوان وبسنت النبراوي وساندي مراد، وهو من تأليف تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في أجواء كوميدية.
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