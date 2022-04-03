https://arabic.sputniknews.com/20220403/تقدم-ماكرون-على-لوبان-في-استطلاع-الانتخابات-الفرنسية-اليومي--1060794610.html
تقدم ماكرون على لوبان في استطلاع الانتخابات الفرنسية اليومي
تقدم ماكرون على لوبان في استطلاع الانتخابات الفرنسية اليومي
أفاد أحدث استطلاع يومي للانتخابات الفرنسية "إيبسوس"، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية هذا الشهر، فيما... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T10:17+0000
2022-04-03T10:17+0000
2022-04-03T10:17+0000
العالم
ويل سميث
جائزة أوسكار
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وبناء على استطلاع الانتخابات اليومي "إيبسوس" الذي صدر يوم أمس السبت، توقف دعم ماكرون عند 26% بعد انخفاضه بمقدار نصف نقطة مئوية، بينما احتلت لوبان المركز الثاني بنسبة 21%، بزيادة نقطة واحدة عن اليوم السابق، بحسب صحيفة "Le Journal du Dimanche" الفرنسية.وأظهر الاستطلاع أن ماكرون سيتغلب على لوبان بنسبة 53% إلى 47% في جولة الإعادة، حيث تقلص من 54% إلى 46% في استطلاع يوم الجمعة، حيث كانت شركة "ايبسوس سوبرا ستيريا"، قد استطلعت آراء 1963 شخصًا عبر الإنترنت في الفترة من 30 مارس/آذار إلى 2 أبريل/نيسان. ويتم إجراء الاستطلاع على أساس متجدد، حيث تستند مجاميع كل يوم إلى الردود التراكمية لنحو 500 شخص لكل يوم من الأيام الثلاثة الماضية. وتراوح هامش الخطأ بين 0.8 نقطة وثلاث نقاط للجولة الأولى المقرر عقدها في 10 أبريل/نيسان الجاري، والجولة الثانية بعد ذلك بأسبوعين.يشار إلى أن استطلاعات الرأي الفرنسية تظهر أن مارين لوبان وإيمانويل ماكرون هما المرشحان المحتملان للفوز بالصدارة في الجولة الأولى من الانتخابات في 10 أبريل/نيسان والانتقال إلى جولة الإعادة في 24 أبريل، حيث يُنظر إلى ماكرون على أنه الفائز النهائي.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/إيمانويل-ماكرون-ينظم-أول-تجمع-انتخابي-قبل-أيام-من-الانتخابات-الرئاسية-1060772184.html
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العالم, ويل سميث, جائزة أوسكار
تقدم ماكرون على لوبان في استطلاع الانتخابات الفرنسية اليومي
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أفاد أحدث استطلاع يومي للانتخابات الفرنسية "إيبسوس"، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية هذا الشهر، فيما يستمر تقلص فارق تقدمه على المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان.
وبناء على استطلاع الانتخابات اليومي "إيبسوس" الذي صدر يوم أمس السبت، توقف دعم ماكرون عند 26% بعد انخفاضه بمقدار نصف نقطة مئوية، بينما احتلت لوبان المركز الثاني بنسبة 21%، بزيادة نقطة واحدة عن اليوم السابق، بحسب صحيفة "Le Journal du Dimanche"
الفرنسية.
وأظهر الاستطلاع أن ماكرون سيتغلب على لوبان بنسبة 53% إلى 47% في جولة الإعادة، حيث تقلص من 54% إلى 46% في استطلاع يوم الجمعة، حيث كانت شركة "ايبسوس سوبرا ستيريا"، قد استطلعت آراء 1963 شخصًا عبر الإنترنت في الفترة من 30 مارس/آذار إلى 2 أبريل/نيسان.
ويتم إجراء الاستطلاع على أساس متجدد، حيث تستند مجاميع كل يوم إلى الردود التراكمية لنحو 500 شخص لكل يوم من الأيام الثلاثة الماضية. وتراوح هامش الخطأ بين 0.8 نقطة وثلاث نقاط للجولة الأولى المقرر عقدها في 10 أبريل/نيسان الجاري، والجولة الثانية بعد ذلك بأسبوعين.
يشار إلى أن استطلاعات الرأي
الفرنسية تظهر أن مارين لوبان وإيمانويل ماكرون هما المرشحان المحتملان للفوز بالصدارة في الجولة الأولى من الانتخابات في 10 أبريل/نيسان والانتقال إلى جولة الإعادة في 24 أبريل، حيث يُنظر إلى ماكرون على أنه الفائز النهائي.