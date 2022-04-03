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https://arabic.sputniknews.com/20220403/تقرير-الكونغرس-الأمريكي-يفقد-دوره-الدولي-بسبب-أوكرانيا--1060797459.html
تقرير: الكونغرس الأمريكي يفقد دوره الدولي بسبب أوكرانيا
تقرير: الكونغرس الأمريكي يفقد دوره الدولي بسبب أوكرانيا
كشفت صحيفة أمريكية، يوم أمس السبت، أن مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس) فقد دوره التشريعي الدولي بسبب الأوضاع في أوكرانيا. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T11:11+0000
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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقريرها أن دور الكونغرس في الأيام الأخيرة انحسر وبات يفقد هدفه، وذلك بسبب الصراع في أوكرانيا.وبحسب الصحيفة، تأخر الكونغرس الأمريكي في دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالوضع في أوكرانيا، وذلك بسبب التبدلات والتغيرات في دور الهيئة التشريعية في السياسة الدولية.وأشارت الصحيفة إلى أن الكونغرس لم يعتمد وثيقة واحدة، بما في ذلك المشروع المعلن للتخلي عن النظام التجاري المواتي مع روسيا والحزمة المدعومة البالغة 13.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية. وأضاف التقرير نقلا عن مصادر خاصة أن من أسباب تأخير اعتماد الوثائق والمتطلبات الإجرائية، فضلاً عن "السياسة" و "الصراع الداخلي"، هو التراجع الحاصل في الدور الحازم للكونغرس في الشؤون الدولية والأمن القومي.وتتوقع الصحيفة أن يتم حل المأزق التشريعي مطلع الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن "الحقائق المجردة تفاجئ خبراء السياسة الخارجية الذين يتذكرون عمل المشرعين والإدارات معًا أثناء الأزمات".
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العالم

تقرير: الكونغرس الأمريكي يفقد دوره الدولي بسبب أوكرانيا

11:11 GMT 03.04.2022
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© Sputnik . Yuki Iwamura
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كشفت صحيفة أمريكية، يوم أمس السبت، أن مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس) فقد دوره التشريعي الدولي بسبب الأوضاع في أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقريرها أن دور الكونغرس في الأيام الأخيرة انحسر وبات يفقد هدفه، وذلك بسبب الصراع في أوكرانيا.
وبحسب الصحيفة، تأخر الكونغرس الأمريكي في دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالوضع في أوكرانيا، وذلك بسبب التبدلات والتغيرات في دور الهيئة التشريعية في السياسة الدولية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الكونغرس لم يعتمد وثيقة واحدة، بما في ذلك المشروع المعلن للتخلي عن النظام التجاري المواتي مع روسيا والحزمة المدعومة البالغة 13.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية.
وأضاف التقرير نقلا عن مصادر خاصة أن من أسباب تأخير اعتماد الوثائق والمتطلبات الإجرائية، فضلاً عن "السياسة" و "الصراع الداخلي"، هو التراجع الحاصل في الدور الحازم للكونغرس في الشؤون الدولية والأمن القومي.
وتتوقع الصحيفة أن يتم حل المأزق التشريعي مطلع الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن "الحقائق المجردة تفاجئ خبراء السياسة الخارجية الذين يتذكرون عمل المشرعين والإدارات معًا أثناء الأزمات".
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