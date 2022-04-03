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تونس تشهد رياحا شديدة مثيرة للأتربة والرمال اليوم وغدا
تونس تشهد رياحا شديدة مثيرة للأتربة والرمال اليوم وغدا
حذر المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس أن البلاد تشهد اليوم الأحد وغد الاثنين، هبوب رياح ‏قوية في الجنوب، تتراوح سرعتها بين 50 و70 كيلو متر في الساعة.‏ 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T08:47+0000
2022-04-03T08:47+0000
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وأضاف بيان صادر عن المعهد أن الرياح تصل مؤقتا إلى حدود 90 كيلو متر في الساعة في شكل هبات، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يسهم في خفص الرؤية الأفقية إلى ما دون 500 متر.وأشار المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس أنه من المتوقع هدوء الرياح تدريجيا في يوم الثلاثاء الموافق 5 نيسان/ أبريل الجاري.
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي

تونس تشهد رياحا شديدة مثيرة للأتربة والرمال اليوم وغدا

08:47 GMT 03.04.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany عاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019
عاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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حذر المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس أن البلاد تشهد اليوم الأحد وغد الاثنين، هبوب رياح ‏قوية في الجنوب، تتراوح سرعتها بين 50 و70 كيلو متر في الساعة.‏
وأضاف بيان صادر عن المعهد أن الرياح تصل مؤقتا إلى حدود 90 كيلو متر في الساعة في شكل هبات، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يسهم في خفص الرؤية الأفقية إلى ما دون 500 متر.
وأشار المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس أنه من المتوقع هدوء الرياح تدريجيا في يوم الثلاثاء الموافق 5 نيسان/ أبريل الجاري.
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