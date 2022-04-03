https://arabic.sputniknews.com/20220403/تونس-تشهد-رياحا-شديدة-مثيرة-للأتربة-والرمال-اليوم-وغدا-1060791205.html
تونس تشهد رياحا شديدة مثيرة للأتربة والرمال اليوم وغدا
تونس تشهد رياحا شديدة مثيرة للأتربة والرمال اليوم وغدا
حذر المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس أن البلاد تشهد اليوم الأحد وغد الاثنين، هبوب رياح قوية في الجنوب، تتراوح سرعتها بين 50 و70 كيلو متر في الساعة. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T08:47+0000
2022-04-03T08:47+0000
2022-04-03T08:47+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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وأضاف بيان صادر عن المعهد أن الرياح تصل مؤقتا إلى حدود 90 كيلو متر في الساعة في شكل هبات، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يسهم في خفص الرؤية الأفقية إلى ما دون 500 متر.وأشار المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس أنه من المتوقع هدوء الرياح تدريجيا في يوم الثلاثاء الموافق 5 نيسان/ أبريل الجاري.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
تونس تشهد رياحا شديدة مثيرة للأتربة والرمال اليوم وغدا
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حذر المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس أن البلاد تشهد اليوم الأحد وغد الاثنين، هبوب رياح قوية في الجنوب، تتراوح سرعتها بين 50 و70 كيلو متر في الساعة.
وأضاف بيان صادر عن المعهد أن الرياح تصل مؤقتا إلى حدود 90 كيلو متر في الساعة في شكل هبات، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يسهم في خفص الرؤية الأفقية إلى ما دون 500 متر.
وأشار المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس أنه من المتوقع هدوء الرياح تدريجيا في يوم الثلاثاء الموافق 5 نيسان/ أبريل الجاري.