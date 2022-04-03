https://arabic.sputniknews.com/20220403/جورجيا-تؤكد-أنها-لن-تفرض-عقوبات-اقتصادية-على-روسيا--1060801492.html
جورجيا تؤكد أنها لن تفرض عقوبات اقتصادية على روسيا
جورجيا تؤكد أنها لن تفرض عقوبات اقتصادية على روسيا
قال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، اليوم الأحد، إن جورجيا لن تفرض عقوبات اقتصادية على روسيا. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T12:40+0000
2022-04-03T12:40+0000
2022-04-03T12:40+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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صرح غاريباشفيلي للصحفيين: "أريد التوضيح مرة أخرى. لن تكون هناك عقوبات اقتصادية تفرضها جورجيا على روسيا. نحن ننطلق من المصالح الوطنية لبلادنا ومن مصالح شعبنا".وفقًا لرئيس الحكومة، يجب أن تسترشد القرارات بمسؤولية أكبر.وكما أكد رئيس الوزراء، فقد نجت جورجيا من ثلاث حروب على مدار الثلاثين عامًا الماضية وتحتاج إلى التعلم من أخطائها.وقال رئيس الوزراء: "سياستنا موجهة نحو السلام. نريد السلام والاستقرار والتنمية. هذا ما تحتاجه بلادنا اليوم. لا أحد بحاجة للحرب. أي حاكم وطني يجب أن يفعل كل شيء لتجنب الحرب".
https://arabic.sputniknews.com/20220401/رئيسة-جورجيا-تعلن-دعمها-لفرض-عقوبات-مالية-دولية-على-روسيا-1060723964.html
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روسيا
جورجيا تؤكد أنها لن تفرض عقوبات اقتصادية على روسيا
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قال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، اليوم الأحد، إن جورجيا لن تفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.
صرح غاريباشفيلي للصحفيين: "أريد التوضيح مرة أخرى. لن تكون هناك عقوبات اقتصادية تفرضها جورجيا على روسيا. نحن ننطلق من المصالح الوطنية لبلادنا ومن مصالح شعبنا".
وفقًا لرئيس الحكومة، يجب أن تسترشد القرارات بمسؤولية أكبر.
وكما أكد رئيس الوزراء، فقد نجت جورجيا من ثلاث حروب على مدار الثلاثين عامًا الماضية وتحتاج إلى التعلم من أخطائها.
وقال رئيس الوزراء: "سياستنا موجهة نحو السلام. نريد السلام والاستقرار والتنمية. هذا ما تحتاجه بلادنا اليوم. لا أحد بحاجة للحرب. أي حاكم وطني يجب أن يفعل كل شيء لتجنب الحرب".