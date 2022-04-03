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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220403/جورجيا-تؤكد-أنها-لن-تفرض-عقوبات-اقتصادية-على-روسيا--1060801492.html
جورجيا تؤكد أنها لن تفرض عقوبات اقتصادية على روسيا
جورجيا تؤكد أنها لن تفرض عقوبات اقتصادية على روسيا
قال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، اليوم الأحد، إن جورجيا لن تفرض عقوبات اقتصادية على روسيا. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T12:40+0000
2022-04-03T12:40+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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صرح غاريباشفيلي للصحفيين: "أريد التوضيح مرة أخرى. لن تكون هناك عقوبات اقتصادية تفرضها جورجيا على روسيا. نحن ننطلق من المصالح الوطنية لبلادنا ومن مصالح شعبنا".وفقًا لرئيس الحكومة، يجب أن تسترشد القرارات بمسؤولية أكبر.وكما أكد رئيس الوزراء، فقد نجت جورجيا من ثلاث حروب على مدار الثلاثين عامًا الماضية وتحتاج إلى التعلم من أخطائها.وقال رئيس الوزراء: "سياستنا موجهة نحو السلام. نريد السلام والاستقرار والتنمية. هذا ما تحتاجه بلادنا اليوم. لا أحد بحاجة للحرب. أي حاكم وطني يجب أن يفعل كل شيء لتجنب الحرب".
https://arabic.sputniknews.com/20220401/رئيسة-جورجيا-تعلن-دعمها-لفرض-عقوبات-مالية-دولية-على-روسيا-1060723964.html
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جورجيا تؤكد أنها لن تفرض عقوبات اقتصادية على روسيا

12:40 GMT 03.04.2022
© Sputnik . George Bazaev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس وزراء جورجيا ايراكلي غاريباشفيلي
رئيس وزراء جورجيا ايراكلي غاريباشفيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© Sputnik . George Bazaev
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قال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، اليوم الأحد، إن جورجيا لن تفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.
صرح غاريباشفيلي للصحفيين: "أريد التوضيح مرة أخرى. لن تكون هناك عقوبات اقتصادية تفرضها جورجيا على روسيا. نحن ننطلق من المصالح الوطنية لبلادنا ومن مصالح شعبنا".
وفقًا لرئيس الحكومة، يجب أن تسترشد القرارات بمسؤولية أكبر.
وكما أكد رئيس الوزراء، فقد نجت جورجيا من ثلاث حروب على مدار الثلاثين عامًا الماضية وتحتاج إلى التعلم من أخطائها.
وقال رئيس الوزراء: "سياستنا موجهة نحو السلام. نريد السلام والاستقرار والتنمية. هذا ما تحتاجه بلادنا اليوم. لا أحد بحاجة للحرب. أي حاكم وطني يجب أن يفعل كل شيء لتجنب الحرب".
الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
رئيسة جورجيا تعلن دعمها لفرض عقوبات مالية دولية على روسيا
1 أبريل, 08:54 GMT
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Военнослужащий Народной милиции ДНР у разобранной машины украинской полиции в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:39 GMT
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