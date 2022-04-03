https://arabic.sputniknews.com/20220403/حقيقة-مقتل-حكم-كرة-القدم-الغامبي-غاساما-في-باريس-1060790008.html
حقيقة مقتل حكم كرة القدم الغامبي غاساما في باريس
حقيقة مقتل حكم كرة القدم الغامبي غاساما في باريس
تداولت مواقع تواصل اجتماعي أنباء عن مقتل حكم كرة القدم الغامبي، بكاري غاساما، في العاصمة الفرنسية باريس، إثر تعرضه لاعتداء. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T08:08+0000
2022-04-03T08:08+0000
2022-04-03T08:08+0000
رياضة
مجتمع
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وخرج الكاتب العام في الاتحاد الغامبي لكرة القدم، سوديبو كاماسو، ليؤكد في تصريحات لموقع "في الجول" المصري أن خبر مقتل غاساما غير صحيح ولا أساس له من الصحة.وأوضح أن "الحديث عن تعرض غاساما في ضاحية سان دوني في فرنسا للقتل مجرد إشاعات".وتابع سوديبو أنه "تواصل مع الحكم باكاري غاساما، وهو متواجد في غامبيا ويمارس حياته بشكل طبيعي".يشار إلى أن آخر مباراة أدارها الحكم الدولي، باكاري غاساما، كانت مواجهة الجزائر والكاميرون، وهي المباراة الحاسمة التي منحت المنتخب الكاميروني بطاقة التأهل لكأس العالم، بعد الفوز على الجزائر بهدفين لهدف واحد، وهو ما منح الأسود بطاقة التأهل.
https://arabic.sputniknews.com/20180801/المغرب-حكم-حبس-لاعب-المونديال-1034296120.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع
حقيقة مقتل حكم كرة القدم الغامبي غاساما في باريس
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تداولت مواقع تواصل اجتماعي أنباء عن مقتل حكم كرة القدم الغامبي، بكاري غاساما، في العاصمة الفرنسية باريس، إثر تعرضه لاعتداء.
وخرج الكاتب العام في الاتحاد الغامبي لكرة القدم، سوديبو كاماسو، ليؤكد في تصريحات لموقع "في الجول"
المصري أن خبر مقتل غاساما غير صحيح ولا أساس له من الصحة.
وأوضح أن "الحديث عن تعرض غاساما في ضاحية سان دوني في فرنسا للقتل مجرد إشاعات".
وتابع سوديبو أنه "تواصل مع الحكم باكاري غاساما، وهو متواجد في غامبيا ويمارس حياته بشكل طبيعي".
يشار إلى أن آخر مباراة أدارها الحكم الدولي، باكاري غاساما، كانت مواجهة الجزائر والكاميرون
، وهي المباراة الحاسمة التي منحت المنتخب الكاميروني بطاقة التأهل لكأس العالم، بعد الفوز على الجزائر بهدفين لهدف واحد، وهو ما منح الأسود بطاقة التأهل.