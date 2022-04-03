عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220403/حقيقة-مقتل-حكم-كرة-القدم-الغامبي-غاساما-في-باريس-1060790008.html
حقيقة مقتل حكم كرة القدم الغامبي غاساما في باريس
حقيقة مقتل حكم كرة القدم الغامبي غاساما في باريس
تداولت مواقع تواصل اجتماعي أنباء عن مقتل حكم كرة القدم الغامبي، بكاري غاساما، في العاصمة ‏الفرنسية باريس، إثر تعرضه لاعتداء.‏ 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T08:08+0000
2022-04-03T08:08+0000
رياضة
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1058026311_0:0:2435:1370_1920x0_80_0_0_9c19d5e77d4ebce265d850f9c234c59b.jpg
وخرج الكاتب العام في الاتحاد الغامبي لكرة القدم، سوديبو كاماسو، ليؤكد في تصريحات لموقع "في الجول" المصري أن خبر مقتل غاساما غير صحيح ولا أساس له من الصحة.وأوضح أن "الحديث عن تعرض غاساما في ضاحية سان دوني في فرنسا للقتل مجرد إشاعات".وتابع سوديبو أنه "تواصل مع الحكم باكاري غاساما، وهو متواجد في غامبيا ويمارس حياته بشكل طبيعي".يشار إلى أن آخر مباراة أدارها الحكم الدولي، باكاري غاساما، كانت مواجهة الجزائر والكاميرون، وهي المباراة الحاسمة التي منحت المنتخب الكاميروني بطاقة التأهل لكأس العالم، بعد الفوز على الجزائر بهدفين لهدف واحد، وهو ما منح الأسود بطاقة التأهل.
https://arabic.sputniknews.com/20180801/المغرب-حكم-حبس-لاعب-المونديال-1034296120.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1058026311_91:0:2435:1758_1920x0_80_0_0_42f98eddadb653bd5c038103b9ab9b2d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, مجتمع

حقيقة مقتل حكم كرة القدم الغامبي غاساما في باريس

08:08 GMT 03.04.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالبرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري، مع الحكم الغامبي باكاري جاساما حكم لقاء مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية 2021
البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري، مع الحكم الغامبي باكاري جاساما حكم لقاء مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري، مع الحكم الغامبي باكاري جاساما حكم لقاء مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية 2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
تابعنا عبرTelegram
تداولت مواقع تواصل اجتماعي أنباء عن مقتل حكم كرة القدم الغامبي، بكاري غاساما، في العاصمة ‏الفرنسية باريس، إثر تعرضه لاعتداء.‏
وخرج الكاتب العام في الاتحاد الغامبي لكرة القدم، سوديبو كاماسو، ليؤكد في تصريحات لموقع "في الجول" المصري أن خبر مقتل غاساما غير صحيح ولا أساس له من الصحة.
وأوضح أن "الحديث عن تعرض غاساما في ضاحية سان دوني في فرنسا للقتل مجرد إشاعات".
وتابع سوديبو أنه "تواصل مع الحكم باكاري غاساما، وهو متواجد في غامبيا ويمارس حياته بشكل طبيعي".
منتخب المغرب لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2018
الحكم بالسجن على لاعب منتخب المغرب لتورطه في مقتل مواطن
1 أغسطس 2018, 18:14 GMT
يشار إلى أن آخر مباراة أدارها الحكم الدولي، باكاري غاساما، كانت مواجهة الجزائر والكاميرون، وهي المباراة الحاسمة التي منحت المنتخب الكاميروني بطاقة التأهل لكأس العالم، بعد الفوز على الجزائر بهدفين لهدف واحد، وهو ما منح الأسود بطاقة التأهل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий Народной милиции ДНР у разобранной машины украинской полиции в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала