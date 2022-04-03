https://arabic.sputniknews.com/20220403/خبراء-الجزائر-قد-تتجه-لتسعير-الغاز-بعملتها-المحلية-ومراجعة-الأسعار-مع-أوروبا-1060803418.html

خبراء: الجزائر قد تتجه لتسعير الغاز بعملتها المحلية ومراجعة الأسعار مع ‏أوروبا

خبراء: الجزائر قد تتجه لتسعير الغاز بعملتها المحلية ومراجعة الأسعار مع ‏أوروبا

تغيرات مهمة طرأت على أسواق الطاقة أخيرا، تركت آثارها المباشرة على ‏الاقتصاد العالمي، في ظل توقعات بتأثيرات طويلة الأمد على الوضع ‏العالمي. 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T13:20+0000

2022-04-03T13:20+0000

2022-04-03T13:20+0000

تقارير سبوتنيك

الجزائر

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ضمن التغيرات المهمة على صعيد أسواق الطاقة ما أعلنته الجزائر أخيرا بأن مراجعة أسعار الغاز المتجهة لأوروبا غير مستبعدة.خبراء جزائريون أوضحوا في حديثهم لـ"سبوتنيك"، أن العقود الطويلة الأجل تسمح بمراجعة الأسعار على فترات زمنية حسب ما هو منصوص في العقود، وأن الجزائر يمكنها تسعير أي إمدادات جديدة بالأسعار المحلية وبالأسعار الحالية.وبحسب الخبراء، فإن الجزائر يمكنها تسعير الغاز بالعملة المحلية، خاصة في ظل الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي إثر الاعتماد الكامل على الدولار.تأكيد رسميوفي تصريحات سابقة، أكد المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أنه منذ بداية الأزمة، انفجرت أسعار الغاز والبترول، وأن الجزائر أبقت على الأسعار التعاقدية الملائمة نسبيا مع جميع زبائنها، غير أنه لا يستبعد إجراء عملية مراجعة حساب للأسعار مع زبوننا الإسباني، حسب "الشروق الجزائرية".مراجعة الأسعارمن ناحيته، قال الخبير الاقتصادي الجزائري أحمد سواهلية، إن "مراجعة أسعار الغاز الجزائري يمكن اتخاذه من طرف الجزائر دون العودة لأي أطراف أخرى وفقا للأسعار العالمية في ظل زيادة الطلب".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "إسبانيا تريد إمدادات إضافية لها ولجيرانيها، غير أن الجزائر تحرص على استمرار الإمدادات طويلة الأجل"، موضحا أن "بلاده لا يمكنها أن تعوض الغاز الروسي، في حين أن إسبانيا تسعى لاستفزاز الجزائر عبر ورقة الصحراء".وشدد على أن "الجزائر يمكنها مراجعة الأسعار ورفعها بما يتماشى مع زيادة الطلب والأسعار الجديدة في الأسواق، وإخضاع الأسعار لمعادلة "العرض والطلب"، وهو ما يجعل إسبانيا في نفس درجة التأثر الأوروبي اليوم من نقص الغاز".تسعير الغاز بالعملة المحليةوبحسب سواهلية، فإن "الإجراءات الجديدة التي تسعى لها الجزائر تعد سياسية أكثر منها اقتصادية".ويرى أن "المواقف الأمريكية الأخيرة لا تتوافق مع السياسة الخارجية الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بموقفها مع إسرائيل والمغرب".التزام الجزائرفيما قال خبير الطاقة الجزائري، أحمد الحيدوسي، إن "الجزائر ترتبط مع الدول المستوردة عبر العقود طويلة الأجل، في حين أن الأوروبيين كانوا يسعون لعقود قصيرة الأجل".وأشار إلى أن "حصة الغاز الجزائري في أوروبا انخفضت من 12 في المئة إلى 8 في المئة في الوقت الراهن".تسعير الكميات الجديدةويرى أن "مراجعة الأسعار بالنسبة للكميات المنصوص عليها بالعقود يتم عبر التفاوض، في حين أن ضخ كميات جديدة نحو أوروبا تخضع للأسعار الحالية في الأسواق".وبشأن انعكاسات الخطوة، لفت إلى أن "العائد الاقتصادي يعود بالنفع على الخطط التنموية بالجزائر، فيما يشير الموقف السياسي إلى أن الجزائر لا تخل بتعاقداتها وأنها شريك موثوق".وأشار المدير العام لمجمع سوناطراك إلى أن مجمع سوناطراك يعتزم استثمار 40 مليار دولار ما بين 2022 و2026 في مجال الاستكشاف و التنقيب والإنتاج.وحسب مصادر جزائرية، فإن واشنطن سعت للضغط على الجزائر من أجل زيادة إمدادات الغاز نحو أوروبا.

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