https://arabic.sputniknews.com/20220403/خبير-عسكري-العالم-يتجه-نحو-تعددية-قطبية-1060797019.html
خبير عسكري: العالم يتجه نحو تعددية قطبية
خبير عسكري: العالم يتجه نحو تعددية قطبية
كتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، أن واشنطن لا تريد تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، وترفض تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، فهي بحاجة لتأجيج النزاع هناك لتوسيع... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T10:59+0000
2022-04-03T10:59+0000
2022-04-03T11:03+0000
راديو
أين الحقيقة؟
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خبير عسكري: العالم يتجه نحو تعددية قطبية
خبير عسكري: العالم يتجه نحو تعددية قطبية
وبحسب الصحيفة الصينية، "بعد جولة أخرى من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا يوم الثلاثاء، أعلن الطرفان عن إحراز تقدم إيجابي، ومع ذلك، فإن مثل هذه الإشارات الإيجابية من الواضح أنها ليست ما تريده الولايات المتحدة".فهل ستمضي أوكرانيا بتطبيق الأجندة الأمريكية؟عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
سبوتنيك عربي
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2022
ضياء حسون
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
ar_EG
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, أين الحقيقة؟, аудио
خبير عسكري: العالم يتجه نحو تعددية قطبية
10:59 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 11:03 GMT 03.04.2022) تابعنا عبر
كتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، أن واشنطن لا تريد تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، وترفض تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، فهي بحاجة لتأجيج النزاع هناك لتوسيع سيطرتها على أوروبا وإضعاف موسكو.
وبحسب الصحيفة الصينية، "بعد جولة أخرى من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا يوم الثلاثاء، أعلن الطرفان عن إحراز تقدم إيجابي، ومع ذلك، فإن مثل هذه الإشارات الإيجابية من الواضح أنها ليست ما تريده الولايات المتحدة".
فهل ستمضي أوكرانيا بتطبيق الأجندة الأمريكية؟
عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:
"لم تكن الولايات المتحدة بعيدة عن صناعة الأزمة الأوكرانية وإيصال روسيا إلى حد تبني العملية العسكرية وجعلها تحت ضغط التوازنات الدولية، من أجل تقييدها بعقوبات اقتصادية، وذلك كون أن موسكو تتصدى لمسألة إيجاد السوق البديل في مجالي النفط والغاز، فروسيا تعد الفاعلة والمؤثرة في سوق الطاقة، وجميع المعطيات تفيد في أن روسيا ستهيمن على سوق الغاز، مما سيؤدي ذلك إلى تحقيق ثنائية قطبية بأبعاد اقتصادية، ولهذا السبب تحاول الولايات المتحدة إجهاض الدور الروسي الواعد، كما أنه ومن خلال العقوبات المفروضة على روسيا، سيؤثر ذلك بشكل غير مباشر على الصين، أي هناك سياسة احتواء عبر إدامة زخم الأحداث في أوكرانيا".
وأضاف الشريفي: "رغم أن أوروبا مقيدة باتفاقية مارشال الأمريكية، إلا أن بوادر التمرد الأوروبي كانت واضحة في سلوك بريطانيا في الخروج من الاتحاد الأوروبي وفرنسا ومسألة انسحابها من حلف الناتو، كما أن الأوروبيين اتجهوا نحو إيجاد استقلالية بعيدة عن الهيمنة الأمريكية في مجال موارد الطاقة عبر علاقات دول الاتحاد الأوروبي مع باقي دول العالم، إذ أن روسيا كانت هي المرشحة للعب مثل هكذا دور، لذلك تم تقييد أوروبا من جديد، فحلف الناتو يقوم على ثلاث مبادئ، الأول وضع الولايات المتحدة في القلب، والثاني إخراج روسيا من المعادلة، والثالث وضع ألمانيا في الأسفل، وهي جميعها نراها اليوم في هذه الأزمة، لكن العالم بعد أحداث أوكرانيا متجه إلى صيرورة جديدة ذات أقطاب دولية متعددة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق