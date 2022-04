https://arabic.sputniknews.com/20220403/دراسة-المكمل-رقم-1-لخفض-ضغط-الدم-موجود-في-كل-منزل--1060803132.html

دراسة: المكمل رقم 1 لخفض ضغط الدم موجود في كل منزل

دراسة: المكمل رقم 1 لخفض ضغط الدم موجود في كل منزل

تعتبر مشكلة ارتفاع ضغط الدم من المشاكل التي تؤرق حياة الكثيرين حول العالم، خصوصا بعد سن الـ40 عاما، حيث ينصح الخبراء بممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي... 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T13:14+0000

2022-04-03T13:14+0000

2022-04-03T13:16+0000

مجتمع

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103200/65/1032006510_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e110701dea8a8e59f82408323f6b9fd.jpg

يستعين الكثيرون بالمستحضرات الطبية والأدوية لضمان توازن ضغط الدم في الجسم، حيث من الممكن أن يؤثر ارتفاع ضغط الدم على عمل الكثير من الأعضاء الحساسة مثل الكليتين والعيون وغيرها، حيث يتسبب الارتفاع المفرط والدائم بحدوث تلف في بعض الأعضاء.كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة "Nutrients" العلمية، عن مكمل غذائي من شأنه أن يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ وفعال.ونقلت مجلة "Eat This, Not That!" المتخصصة بالصحة عن المتحدث باسم شركة "فارماكتيف"، ألبرتو إسبينيل، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية تقع في إسبانيا وتنتج مستخلص الثوم الأسود المعتق، حيث قال: "لطالما اعتبر الثوم الأسود المسن طعاما شهيا ومكونا لا يتجزأ من النظام الغذائي الآسيوي، فضلا عن كونه أداة للحفاظ على الصحة. الأدلة التجريبية تتكشف عن الآثار المفيدة للثوم الأسود على صحة القلب والأوعية الدموية".وتتحول فصوص الثوم إلى اللون الداكن وتتخذ قواما ناعما يشبه الهلام بينما تفقد نكهة الثوم اللاذعة المميزة وتصبح أكثر حلاوة.بدورها، قالت جوليا دياز، رئيسة التسويق في "فارماكتيف"، إن "اختيار نمط الحياة، بما في ذلك البروتوكولات الغذائية مثل حمية (داش) أو حمية البحر الأبيض المتوسط ​​، هي خط العلاج الأول لتأخير ومنع الزيادات في ضغط الدم. يقدم الثوم الأسود أداة مغذية إضافية قوية - ولذيذة - للمساعدة في التحكم بضغط الدم، وخاصة لدى الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الالتزام بالقيود الغذائية".

https://arabic.sputniknews.com/20211124/الفيتامين-الأهم-يسبب-ارتفاعه-التبول-المفرط-والفشل-الكلوي---1053257885.html

https://arabic.sputniknews.com/20211016/طعام-صنف-رقم-1-وحجر-زاوية-للعيش-100-عام-بحسب-الدراسات--1050450579.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, علوم