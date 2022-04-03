https://arabic.sputniknews.com/20220403/دراسة-المكمل-رقم-1-لخفض-ضغط-الدم-موجود-في-كل-منزل--1060803132.html
دراسة: المكمل رقم 1 لخفض ضغط الدم موجود في كل منزل
دراسة: المكمل رقم 1 لخفض ضغط الدم موجود في كل منزل
تعتبر مشكلة ارتفاع ضغط الدم من المشاكل التي تؤرق حياة الكثيرين حول العالم، خصوصا بعد سن الـ40 عاما، حيث ينصح الخبراء بممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T13:14+0000
2022-04-03T13:14+0000
2022-04-03T13:16+0000
مجتمع
علوم
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يستعين الكثيرون بالمستحضرات الطبية والأدوية لضمان توازن ضغط الدم في الجسم، حيث من الممكن أن يؤثر ارتفاع ضغط الدم على عمل الكثير من الأعضاء الحساسة مثل الكليتين والعيون وغيرها، حيث يتسبب الارتفاع المفرط والدائم بحدوث تلف في بعض الأعضاء.كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة "Nutrients" العلمية، عن مكمل غذائي من شأنه أن يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ وفعال.ونقلت مجلة "Eat This, Not That!" المتخصصة بالصحة عن المتحدث باسم شركة "فارماكتيف"، ألبرتو إسبينيل، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية تقع في إسبانيا وتنتج مستخلص الثوم الأسود المعتق، حيث قال: "لطالما اعتبر الثوم الأسود المسن طعاما شهيا ومكونا لا يتجزأ من النظام الغذائي الآسيوي، فضلا عن كونه أداة للحفاظ على الصحة. الأدلة التجريبية تتكشف عن الآثار المفيدة للثوم الأسود على صحة القلب والأوعية الدموية".وتتحول فصوص الثوم إلى اللون الداكن وتتخذ قواما ناعما يشبه الهلام بينما تفقد نكهة الثوم اللاذعة المميزة وتصبح أكثر حلاوة.بدورها، قالت جوليا دياز، رئيسة التسويق في "فارماكتيف"، إن "اختيار نمط الحياة، بما في ذلك البروتوكولات الغذائية مثل حمية (داش) أو حمية البحر الأبيض المتوسط ، هي خط العلاج الأول لتأخير ومنع الزيادات في ضغط الدم. يقدم الثوم الأسود أداة مغذية إضافية قوية - ولذيذة - للمساعدة في التحكم بضغط الدم، وخاصة لدى الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الالتزام بالقيود الغذائية".
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مجتمع, علوم
دراسة: المكمل رقم 1 لخفض ضغط الدم موجود في كل منزل
13:14 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 13:16 GMT 03.04.2022) تابعنا عبر
تعتبر مشكلة ارتفاع ضغط الدم من المشاكل التي تؤرق حياة الكثيرين حول العالم، خصوصا بعد سن الـ40 عاما، حيث ينصح الخبراء بممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي لمواجهة هذه المشكلة.
يستعين الكثيرون بالمستحضرات الطبية والأدوية لضمان توازن ضغط الدم في الجسم، حيث من الممكن أن يؤثر ارتفاع ضغط الدم على عمل الكثير من الأعضاء الحساسة مثل الكليتين والعيون وغيرها، حيث يتسبب الارتفاع المفرط والدائم بحدوث تلف في بعض الأعضاء.
كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة "Nutrients"
العلمية، عن مكمل غذائي من شأنه أن يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ وفعال.
وفقا للدراسة، فإن تناول مستخلص الثوم الأسود المعتق يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.
24 نوفمبر 2021, 21:02 GMT
أظهرت النتائج أنه في ستة أسابيع من تناول الثوم الأسود المعتق، شهد الأشخاص انخفاضا كبيرا في ضغط الدم الانبساطي (DBP) مقارنة بالدواء الوهمي، خاصة عند الرجال.
ونقلت مجلة "Eat This, Not That!"
المتخصصة بالصحة عن المتحدث باسم شركة "فارماكتيف"، ألبرتو إسبينيل، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية تقع في إسبانيا وتنتج مستخلص الثوم الأسود المعتق، حيث قال: "لطالما اعتبر الثوم الأسود المسن طعاما شهيا ومكونا لا يتجزأ من النظام الغذائي الآسيوي، فضلا عن كونه أداة للحفاظ على الصحة. الأدلة التجريبية تتكشف عن الآثار المفيدة للثوم الأسود على صحة القلب والأوعية الدموية".
وبحسب المقال، يتم إنتاج هذا المكون اللذيذ تقليديا عن طريق تخمير بصيلات الثوم الكاملة المنتقاة من فصيلة إسبانية مختارة من الثوم الطازج في رطوبة عالية ودرجات حرارة عالية لبضعة أسابيع.
وتتحول فصوص الثوم إلى اللون الداكن وتتخذ قواما ناعما يشبه الهلام بينما تفقد نكهة الثوم اللاذعة المميزة وتصبح أكثر حلاوة.
16 أكتوبر 2021, 14:36 GMT
وقال إسبينيل: "هذا هو بعض من الأدلة الأولى التي ظهرت على تأثير موازنة ضغط الدم لمستخلص الثوم الأسود، كبديل طبيعي، في السكان حيث تعتمد استراتيجيات التدخل على النظام الغذائي والحفاظ على نمط حياة صحي. الأهم من ذلك، إن آثاره الإيجابية تحققت باتباع بروتوكول بسيط بتناول قرص واحد من مستخلص الثوم الأسود المعتق يوميا".
بدورها، قالت جوليا دياز، رئيسة التسويق في "فارماكتيف"، إن "اختيار نمط الحياة، بما في ذلك البروتوكولات الغذائية مثل حمية (داش) أو حمية البحر الأبيض المتوسط ، هي خط العلاج الأول لتأخير ومنع الزيادات في ضغط الدم. يقدم الثوم الأسود أداة مغذية إضافية قوية - ولذيذة - للمساعدة في التحكم بضغط الدم، وخاصة لدى الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الالتزام بالقيود الغذائية".