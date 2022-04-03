https://arabic.sputniknews.com/20220403/دراسة-غاز-بدائي-نادر-يتسرب-من-نواة-الأرض-1060808338.html

دراسة: غاز بدائي نادر يتسرب من نواة الأرض

دراسة: غاز بدائي نادر يتسرب من نواة الأرض

توصلت دراسة جديدة إلى أن نوعا نادرا للغاية من الغاز المرتبط بالانفجار العظيم يتسرب من نواة كوكب الأرض المعدني. 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T14:45+0000

2022-04-03T14:45+0000

2022-04-03T14:45+0000

مجتمع

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050679821_0:366:2048:1518_1920x0_80_0_0_d2ff4f99b3803a024f70163c09b8f96f.jpg

ويعتبر غاز "هليوم 3" البدائي، من الغازات المرتبط أغلبها بالانفجار العظيم، حيث أسهم هذا الانفجار الذي حدث قبل حوالي 13.8 مليار سنة بتشكل الغالبية العظمى من كمية هذا الغاز، حيث ينضم ويندمج هذا الغاز مع جزيئات الغبار وينتشر في السديم الشمسي.وقال الباحثون، بحسب المقال المنشور في مجلة "livescience" العلمية، إنهم اكتشفوا أن نواة الأرض تحتوي على الأرجح على خزان ضخم من غاز "الهليوم 3" هو دليل إضافي لدعم فكرة أن الأرض تشكلت داخل سديم شمسي مزدهر، وليس على محيط السديم أو خلال مرحلة أفوله.وينتج هذا الغاز من خلال عمليات مختلفة، مثل عملية الاضمحلال الإشعاعي للتريتيوم، وهو نظير مشع نادر للهيدروجين. ولكن نظرا لأن الهليوم هو أحد أقدم العناصر الموجودة في الكون، فمن المحتمل أن يأتي "الهليوم 3" من الانفجار العظيم.وبحسب المقال المنشور في مجلة الجيوفيزياء "Geochemistry"، يخرج هذا الغاز من الأرض عبر المحيطات والجبال مخترقا الصفائح التكتونية لباطن الأرض، وبحسب أولسون إن هذا "يكفي لملء بالون بحجم مكتبك".وربط الباحثون معدل تسرب "الهليوم 3" الحديث بنماذج سلوك نظائر الهليوم، حيث كشفت هذه الحسابات أن ما بين 22 مليار رطل (10 تيراغرام) إلى 2 تريليون رطل من الهليوم 3 معلقة في قلب الأرض، وهي كمية هائلة، تشير إلى أن الأرض تشكلت في سديم شمسي بتركيزات عالية من الغاز.وكتب الباحثون في الدراسة أن نماذجهم الخاصة بتبادل الغازات "أثناء تكوين الأرض وتطورها تشير إلى أن اللب المعدني يمثل خزانا مسربا يمد بقية الأرض بالهليوم 3".

https://arabic.sputniknews.com/20211228/يبدو-أن-الحياة-على-الأرض-لم-تعد-كافية-والكوكب-الأحمر-يخطف-الأنظار-من-جديد-1054694926.html

https://arabic.sputniknews.com/20220403/دراسة-مثيرة-عن-المريخ-تكشف-سر-صعوبة-إجراء-محادثة-بين-شخصين-على-بعد-5-أمتار-1060795291.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, علوم