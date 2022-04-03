https://arabic.sputniknews.com/20220403/رئيس-جمهورية-دونيتسك-يوقع-مرسوما-بشأن-إنشاء-لجنة-الدفاع-الحكومية-1060796609.html

رئيس جمهورية دونيتسك يوقع مرسوما بشأن إنشاء لجنة الدفاع الحكومية

رئيس جمهورية دونيتسك يوقع مرسوما بشأن إنشاء لجنة الدفاع الحكومية

وقع رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الأحد، مرسوما بشأن إنشاء لجنة الدفاع الحكومية. 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T10:59+0000

2022-04-03T10:59+0000

2022-04-03T10:59+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار جمهورية دونيتسك

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وجاء في المرسوم الذي نشر على قناة "تلغرام" التابعة لمقر الدفاع الإقليمي للجمهورية، أنها "قررت إنشاء لجنة الدفاع الحكومية لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أن المرسوم يدخل حيز التنفيذ رسميا من يوم تاريخ نشره.وأتمت قوات جمهورية دونيتسك بمساعدة وحدات من القوات الروسية تحرير المدينة من سيطرة قوات نظام الحكم الأوكراني. ولكن هناك مجموعات من المسلحين من الجيش الأوكراني ما زال بإمكانها أن تنتقل من مكان إلى آخر في محاولة لمقاومة محرري المدينة.ونوه المتحدث العسكري إلى أن عدد المحاولات من هذا النوع يُحصى بأصابع اليد.تعد ماريوبول واحدة من المدن الأوكرانية الكبرى وثاني أكبر مدينة في جمهورية دونيتسك بعد العاصمة دونيتسك. ودخلتها قوات نظام الحكم الأوكراني بعدما أصبحت تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014. وأخيرا بدأت قوات الجمهورية الشعبية عملية تحريرها.وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

https://arabic.sputniknews.com/20220331/قوات-الدفاع-الشعبية-في-دونيتسك-لن-نسمح-للقوات-الأوكرانية-المحاصرة-في-ماريوبول-بالخروج-1060674340.html

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أخبار جمهورية دونيتسك