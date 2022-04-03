https://arabic.sputniknews.com/20220403/رئيس-وزراء-باكستان-يطلب-من-رئيس-الجمهورية-حل-البرلمان--1060790129.html

رئيس وزراء باكستان يطلب من رئيس الجمهورية حل البرلمان

رئيس وزراء باكستان يطلب من رئيس الجمهورية حل البرلمان

تقدم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بطلب إلى رئيس البلاد عارف علوي، اليوم الأحد، لحل برلمان البلاد والدعوة لانتخابات مبكرة. 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T08:16+0000

2022-04-03T08:16+0000

2022-04-03T08:16+0000

أخبار باكستان

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام محلية إن رئيس الوزراء الباكستاني "اقترح على الرئيس حل المجالس النيابية"، مهنئا الأمة "برفض اقتراح سحب الثقة"، ومؤكدا أن "الأمة يجب أن تستعد للانتخابات".وأعلن فشل محاولة المعارضة طرح الثقة في حكومته عبر البرلمان، وهي الخطوة التي وصفها بأنها مدبرة بدعم أمريكي.وذكر في تصريحات عقب جلسة البرلمان اليوم أن "هذه المؤامرة كانت تحدث أمام الأمة كلها، ولن تسمح لها الأمة بالنجاح".يأتي هذا في الوقت الذي عرقل فيه نائب رئيس البرلمان الباكستاني، الأحد، التصويت على إجراء يهدف للإطاحة بخان، قائلا إنه مخالف للدستور.وكان من المقرر أن يناقش البرلمان تحرك المعارضة لحجب الثقة عن خان بعد أن فقد أغلبيته البرلمانية.ومؤخرا قدم تحالف من أحزاب المعارضة طلبا بسحب الثقة من خان، قائلا إنه فقد أغلبيته البرلمانية بعد انشقاق أكثر من 12 نائبا عن حزبه مما زاد من خطر وقوع اضطرابات سياسية في البلد المسلح نوويا.

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أخبار باكستان