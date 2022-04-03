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https://arabic.sputniknews.com/20220403/رسميا-رفع-سعر-بنزين-98-في-الكويت-1060802762.html
رسميا... رفع سعر بنزين 98 في الكويت
رسميا... رفع سعر بنزين 98 في الكويت
أعلنت الكويت، اليوم الأحد، رفع سعر وقود السيارات 98 أوكتين، مع الإبقاء على أسعار بقية أنواع الوقود دون تغيير. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T13:06+0000
2022-04-03T13:06+0000
أخبار الكويت اليوم
أسعار النفط اليوم
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وقالت شركة البترول الوطنية الكويتية في بيان، إنه تقرر رفع سعر وقود السيارات 98 أوكتين إلى 235 فلسا للتر من 200 فلس ابتداء من أول أبريل/ نيسان ولمدة ثلاثة أشهر.وستظل أسعار بقية أنواع الوقود في الكويت دون تغيير كالآتي: - بنزين (ممتاز - 91 أوكتين) 85 فلسًا للتر.- بنزين (خصوصي - 95 أوكتين) 105 فلوس للتر.- الديزل 115 فلسًا للتر.- الكيروسين 115 فلسًا للتر.ويُعد بنزين "ألترا - 98 أوكتين" من أقل أنواع الوقود استهلاكًا في الكويت، مقارنة بالاستهلاك اليومي للأنواع الأخرى، إذ يتراوح حجم استهلاك الكويت من بنزين ألترا ما بين 78 و173 ألف لتر يوميًا، من إجمالي يتراوح بين 12 و13 مليون لتر يوميًا، لمختلف أنواع البنزين.(الدينار الكويتي: 1000 فلس = 3.31 دولار أمريكي)
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أخبار الكويت اليوم, أسعار النفط اليوم

رسميا... رفع سعر بنزين 98 في الكويت

13:06 GMT 03.04.2022
© Youtub/qpldvfمضخة بنزين
مضخة بنزين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© Youtub/qpldvf
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أعلنت الكويت، اليوم الأحد، رفع سعر وقود السيارات 98 أوكتين، مع الإبقاء على أسعار بقية أنواع الوقود دون تغيير.
وقالت شركة البترول الوطنية الكويتية في بيان، إنه تقرر رفع سعر وقود السيارات 98 أوكتين إلى 235 فلسا للتر من 200 فلس ابتداء من أول أبريل/ نيسان ولمدة ثلاثة أشهر.
وستظل أسعار بقية أنواع الوقود في الكويت دون تغيير كالآتي:
- بنزين (ممتاز - 91 أوكتين) 85 فلسًا للتر.
- بنزين (خصوصي - 95 أوكتين) 105 فلوس للتر.
- الديزل 115 فلسًا للتر.
- الكيروسين 115 فلسًا للتر.
ويُعد بنزين "ألترا - 98 أوكتين" من أقل أنواع الوقود استهلاكًا في الكويت، مقارنة بالاستهلاك اليومي للأنواع الأخرى، إذ يتراوح حجم استهلاك الكويت من بنزين ألترا ما بين 78 و173 ألف لتر يوميًا، من إجمالي يتراوح بين 12 و13 مليون لتر يوميًا، لمختلف أنواع البنزين.
(الدينار الكويتي: 1000 فلس = 3.31 دولار أمريكي)
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