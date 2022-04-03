https://arabic.sputniknews.com/20220403/روسيا-الغرض-من-جريمة-المتطرفين-الأوكرانيين-في-بوتشا-إفساد-مفاوضات-السلام-1060814718.html
روسيا: الغرض من جريمة المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا إفساد مفاوضات السلام
روسيا: الغرض من جريمة المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا إفساد مفاوضات السلام
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن الغرض من جريمة المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا هو إفساد مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T21:01+0000
2022-04-03T21:01+0000
2022-04-03T21:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغرض من جريمة المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا هو إفشال محادثات السلام.طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الاثنين المقبل، لمناقشة "الانتهاكات الأوكرانية الصارخة" في بوتشا في أوكرانيا.وقال النائب الأول للمبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، يوم الأحد، إنه "في ضوء الاستفزاز السافر من قبل الراديكاليين الأوكرانيين في بوتشا، طالبت روسيا بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد ظهر يوم الاثنين 4 أبريل/ نيسان".وأضاف أن موسكو ستفضح "المحرضين الأوكرانيين ورعاتهم الغربيين".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا، قرب كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا
روسيا: الغرض من جريمة المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا إفساد مفاوضات السلام
21:01 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 21:07 GMT 03.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن الغرض من جريمة المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا هو إفساد مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغرض من جريمة المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا هو إفشال محادثات السلام.
وقالت زاخاروفا في قناتها على تيلغرام: "في 4 أبريل 2022 ، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن استفزازات الجيش الأوكراني والمتطرفين في مدينة بوتشا. معنى الجريمة التالية لـ" نظام كييف "هو تعطيل مفاوضات السلام وتصعيد العنف".
طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الاثنين المقبل، لمناقشة "الانتهاكات الأوكرانية الصارخة" في بوتشا في أوكرانيا.
وقال النائب الأول للمبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، يوم الأحد، إنه "في ضوء الاستفزاز السافر من قبل الراديكاليين الأوكرانيين في بوتشا، طالبت روسيا بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد ظهر يوم الاثنين 4 أبريل/ نيسان".
وأضاف أن موسكو ستفضح "المحرضين الأوكرانيين ورعاتهم الغربيين".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت بشكل قاطع الاتهامات
التي وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا، قرب كييف.