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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/روسيا-تمنع-أوكرانيا-من-إعادة-إمدادها-عن-طريق-البحر-الأسود-1060789467.html
روسيا تمنع أوكرانيا من إعادة إمدادها عن طريق البحر الأسود
روسيا تمنع أوكرانيا من إعادة إمدادها عن طريق البحر الأسود
قالت المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم الأحد، إن القوات البحرية الروسية تواصل حصارها على الساحل الأوكراني المطل على البحر الأسود وبحر آزوف، مما يمنع إعادة... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T07:58+0000
2022-04-03T07:58+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
البحر الأسود
بحر آزوف
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وبحسب رويترز، أشارت وزارة الدفاع عبر تقرير نشرته على حسابها في "تويتر"، إلى أن روسيا تحتفظ بالقدرة على محاولة الهبوط البرمائي، ولكن من المرجح أن تكون مثل هذه العملية عالية الخطورة بسبب الوقت الذي اضطرت القوات الأوكرانية للاستعداد فيه. وقال التقرير: "تشكل الألغام داخل البحر الأسود خطرا جسيما على النشاط البحري"، مشيرا إلى أن مصدر الألغام غير واضح ومتنازع عليه، لكن من شبه المؤكد أنها كانت نتيجة للنشاط البحري الروسي في المنطقة، مما يوضح كيف يؤثر غزوها لأوكرانيا على المصالح المحايدة والمدنية".وكان رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، قد وصف يوم الخميس، بيان وزارة الخارجية الأوكرانية بالسخيف والمتغطرس، حيث صرحت الأخيرة أن "الألغام المكتشفة في البحر الأسود ليست أوكرانية، بل روسية"، منوها إلى أن "القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة تنفذ بشكل صارم وجاد تدابير لضمان الملاحة المدنية في البحر الأسود، وبحر آزوف والبحر الأبيض المتوسط​، ولن تستخدم الألغام البحرية تحت أي ظرف".
https://arabic.sputniknews.com/20220401/الدفاع-التركية-نتخذ-الإجراءات-اللازمة-مع-رومانيا-وبلغاريا-بشأن-انجراف-الألغام-في-البحر-الأسود-1060726545.html
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العالم, البحر الأسود, بحر آزوف

روسيا تمنع أوكرانيا من إعادة إمدادها عن طريق البحر الأسود

07:58 GMT 03.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالقارب الصاروخي "إيفانوفيتس" التابع لأسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية
القارب الصاروخي إيفانوفيتس التابع لأسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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قالت المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم الأحد، إن القوات البحرية الروسية تواصل حصارها على الساحل الأوكراني المطل على البحر الأسود وبحر آزوف، مما يمنع إعادة الإمداد عن طريق البحر.
وبحسب رويترز، أشارت وزارة الدفاع عبر تقرير نشرته على حسابها في "تويتر"، إلى أن روسيا تحتفظ بالقدرة على محاولة الهبوط البرمائي، ولكن من المرجح أن تكون مثل هذه العملية عالية الخطورة بسبب الوقت الذي اضطرت القوات الأوكرانية للاستعداد فيه.
وقال التقرير: "تشكل الألغام داخل البحر الأسود خطرا جسيما على النشاط البحري"، مشيرا إلى أن مصدر الألغام غير واضح ومتنازع عليه، لكن من شبه المؤكد أنها كانت نتيجة للنشاط البحري الروسي في المنطقة، مما يوضح كيف يؤثر غزوها لأوكرانيا على المصالح المحايدة والمدنية".
ألغام بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الدفاع التركية: نتخذ الإجراءات اللازمة مع رومانيا وبلغاريا بشأن انجراف الألغام في البحر الأسود
1 أبريل, 09:43 GMT
وكان رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، قد وصف يوم الخميس، بيان وزارة الخارجية الأوكرانية بالسخيف والمتغطرس، حيث صرحت الأخيرة أن "الألغام المكتشفة في البحر الأسود ليست أوكرانية، بل روسية"، منوها إلى أن "القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة تنفذ بشكل صارم وجاد تدابير لضمان الملاحة المدنية في البحر الأسود، وبحر آزوف والبحر الأبيض المتوسط​، ولن تستخدم الألغام البحرية تحت أي ظرف".
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Военнослужащий Народной милиции ДНР у разобранной машины украинской полиции в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:52 GMT
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