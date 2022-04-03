https://arabic.sputniknews.com/20220403/ريال-مدريد-يعلن-وفاة-مدربه-الأسبق-1060810815.html
ريال مدريد يعلن وفاة مدربه الأسبق
ريال مدريد يعلن وفاة مدربه الأسبق
أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي، اليوم الأحد، وفاة مدربه الأسبق، خافيير إمبرودا، عن عمر يناهز 61 عاما. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T15:54+0000
2022-04-03T15:54+0000
2022-04-03T15:54+0000
أخبار نادي ريال مدريد
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/1050328477_0:160:2687:1671_1920x0_80_0_0_ed20dc98ea481a4ed200ff34d900088d.jpg
وقال ريال مدريد في بيانه: "يأسف نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته بشدة لوفاة خافيير إمبرودا".وأتم: "خافيير إمبرودا رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 61 عامًا، أرقد في سلام".وكان إمبرودا قد تولى تدريب ريال مدريد قبل 20 عامًا، وتحديدًا موسم 2002/2003، وفقا لما ذكره بيان النادي الملكي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/1050328477_124:0:2564:1830_1920x0_80_0_0_86f85e435a57914a231634235a305c37.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار نادي ريال مدريد, رياضة
ريال مدريد يعلن وفاة مدربه الأسبق
تابعنا عبر
أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي، اليوم الأحد، وفاة مدربه الأسبق، خافيير إمبرودا، عن عمر يناهز 61 عاما.
وقال ريال مدريد
في بيانه: "يأسف نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته بشدة لوفاة خافيير إمبرودا".
وأضاف: "يتقدم ريال مدريد بأحر التعازي والمحبة والمودة لجميع أفراد أسرته وأحبابه".
وأتم: "خافيير إمبرودا رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 61 عامًا، أرقد في سلام".
وكان إمبرودا قد تولى تدريب ريال مدريد قبل 20 عامًا، وتحديدًا موسم 2002/2003، وفقا لما ذكره بيان النادي الملكي.