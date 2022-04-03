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https://arabic.sputniknews.com/20220403/ريال-مدريد-يعلن-وفاة-مدربه-الأسبق-1060810815.html
ريال مدريد يعلن وفاة مدربه الأسبق
ريال مدريد يعلن وفاة مدربه الأسبق
أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي، اليوم الأحد، وفاة مدربه الأسبق، خافيير إمبرودا، عن عمر يناهز 61 عاما. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T15:54+0000
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أخبار نادي ريال مدريد
رياضة
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وقال ريال مدريد في بيانه: "يأسف نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته بشدة لوفاة خافيير إمبرودا".وأتم: "خافيير إمبرودا رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 61 عامًا، أرقد في سلام".وكان إمبرودا قد تولى تدريب ريال مدريد قبل 20 عامًا، وتحديدًا موسم 2002/2003، وفقا لما ذكره بيان النادي الملكي.
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أخبار نادي ريال مدريد, رياضة

ريال مدريد يعلن وفاة مدربه الأسبق

15:54 GMT 03.04.2022
© REUTERS / ALBERT GEAكريم بنزيمة بعد أن خسر فريقه ريال مدريد أمام اسبانيول 2-1
كريم بنزيمة بعد أن خسر فريقه ريال مدريد أمام اسبانيول 2-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / ALBERT GEA
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أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي، اليوم الأحد، وفاة مدربه الأسبق، خافيير إمبرودا، عن عمر يناهز 61 عاما.
وقال ريال مدريد في بيانه: "يأسف نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته بشدة لوفاة خافيير إمبرودا".

وأضاف: "يتقدم ريال مدريد بأحر التعازي والمحبة والمودة لجميع أفراد أسرته وأحبابه".

وأتم: "خافيير إمبرودا رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 61 عامًا، أرقد في سلام".
وكان إمبرودا قد تولى تدريب ريال مدريد قبل 20 عامًا، وتحديدًا موسم 2002/2003، وفقا لما ذكره بيان النادي الملكي.
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