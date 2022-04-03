https://arabic.sputniknews.com/20220403/سماع-دوي-انفجار-شرقي-مدينة-تل-أبيب-1060815857.html
سماع دوي انفجار شرقي مدينة تل أبيب
سماع دوي انفجار شرقي مدينة تل أبيب
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه سُمع دوي انفجار في منطقة غوش دان شرقي مدينة تل أبيب الإسرائيلية. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة "سوا" عن الإذاعة قولها بأن سكان غوش دان أبلغوا عن سماعهم دوي الانفجار، إلا أنه لم تعرف طبيعة الانفجار حتى الآن، فيما تعمل السلطات الأمنية الإسرائيلية حاليا على التحقيق بشأن مصدر صوت الانفجار.وفي وقت سابق، أقيمت تجهيزات عالية المستوى في جهاز الأمن الإسرائيلي تحضيرا لعطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان، وسط مخاوف من هجمات أمنية جديدة.وتهدف الحكومة الإسرائيلية إلى إغراق الدولة بأكملها بقوات واسعة النطاق في المراحل الأولى من شهر رمضان، تفاديًا لحوادث أخرى أو أي أمر قد يعكر أجواء شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي والمسيحي، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وشهدت مدينة القدس ومدن أخرى، انتشار قوات كبيرة جدًا من الشرطة، ابتداءً من صباح يوم الجمعة الماضي، حيث سيتم تعزيزها في بعض الأماكن بجنود من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود.كما تم نقل 12 كتيبة من الجيش الإسرائيلي إلى مناطق الضفة الغربيّة خوفًا من اندلاع اشتباكات، حيث أعلن الفلسطينيون عن سلسلة من المظاهرات في عدد من النقاط الساخنة في المناطق.
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أخبار العالم الآن, إسرائيل
سماع دوي انفجار شرقي مدينة تل أبيب
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قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه سُمع دوي انفجار في منطقة غوش دان شرقي مدينة تل أبيب الإسرائيلية.
ونقلت وكالة "سوا"
عن الإذاعة قولها بأن سكان غوش دان أبلغوا عن سماعهم دوي الانفجار، إلا أنه لم تعرف طبيعة الانفجار حتى الآن، فيما تعمل السلطات الأمنية الإسرائيلية حاليا على التحقيق بشأن مصدر صوت الانفجار.
وفي وقت سابق، أقيمت تجهيزات عالية المستوى
في جهاز الأمن الإسرائيلي تحضيرا لعطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان، وسط مخاوف من هجمات أمنية جديدة.
وتهدف الحكومة الإسرائيلية إلى إغراق الدولة بأكملها بقوات واسعة النطاق في المراحل الأولى من شهر رمضان، تفاديًا لحوادث أخرى أو أي أمر قد يعكر أجواء شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي والمسيحي، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية
.
وشهدت مدينة القدس ومدن أخرى، انتشار قوات كبيرة جدًا من الشرطة، ابتداءً من صباح يوم الجمعة الماضي، حيث سيتم تعزيزها في بعض الأماكن بجنود من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود.
كما تم نقل 12 كتيبة من الجيش الإسرائيلي إلى مناطق الضفة الغربيّة خوفًا من اندلاع اشتباكات، حيث أعلن الفلسطينيون عن سلسلة من المظاهرات في عدد من النقاط الساخنة في المناطق.