https://arabic.sputniknews.com/20220403/سناب-شات-يسهل-كثيرا-مشاركة-فيديوهات-من-يوتيوب-1060802225.html
"سناب شات" يسهل كثيرا مشاركة فيديوهات من "يوتيوب"
"سناب شات" يسهل كثيرا مشاركة فيديوهات من "يوتيوب"
ذكرت تقارير أن تطبيق "سناب شات" يعمل على تسهيل عملية مشاركة مستخدميه مقاطع فيديو من "يوتيوب" على منصته. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T12:57+0000
2022-04-03T12:57+0000
2022-04-03T12:57+0000
مجتمع
منوعات
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ويتمثل التغيير الجديد في الانتقال إلى فيديو "يوتيوب" المرغوب في مشاركته، والضغط على زر "مشاركة"، ثم اختيار "سناب شات"، وسيظهر الفيديو تلقائيا في الكاميرا الخاصة بالمستخدم في صورة ملصق، يعرض الاسم وصورة ومصغرة للفيديو ومصدره، وفقا لموقع "أندرويد بوليس".وبعد أن يلتقط المستخدم صورته أو مقطع الفيديو، يمكنه التلاعب بحجم ملصق فيديو "يوتيوب" الذي شاركه، وتدويره ووضعه في أي مكان على الشاشة، وهو قابل للنقر من أجل مشاهدة الفيديو على "يوتيوب" أو في متصفح الإنترنت الذي يفضله.وتتيح الميزة الجديدة لمستخدمي "سناب شات" تجاوز عملية نسخ فيديو "يوتيوب" ولصقه وإرفاقه كرابط، وهي تتوافر على نسختي التطبيق لهواتف "أندرويد" و"آيفون".وكانت الطريقة الوحيدة لتضمين فيديو من "يوتيوب" على "سناب شات" هو نسخ رابط الفيديو من "يوتيوب" ثم فتح تطبيق "سناب شات"، وبعد التقاط صورة أو مقطع الفيديو يتم الضغط على أيقونة مشبك الورق من أجل لصق الرابط.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/سناب-شات-يطرح-أخيرا-ميزة-طال-انتظارها-منذ-11-عاما-1058838253.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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مجتمع, منوعات
"سناب شات" يسهل كثيرا مشاركة فيديوهات من "يوتيوب"
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ذكرت تقارير أن تطبيق "سناب شات" يعمل على تسهيل عملية مشاركة مستخدميه مقاطع فيديو من "يوتيوب" على منصته.
ويتمثل التغيير الجديد في الانتقال إلى فيديو "يوتيوب" المرغوب في مشاركته، والضغط على زر "مشاركة"، ثم اختيار "سناب شات"، وسيظهر الفيديو تلقائيا في الكاميرا الخاصة بالمستخدم في صورة ملصق، يعرض الاسم وصورة ومصغرة للفيديو ومصدره، وفقا لموقع "أندرويد بوليس"
.
وبعد أن يلتقط المستخدم صورته أو مقطع الفيديو، يمكنه التلاعب بحجم ملصق فيديو "يوتيوب" الذي شاركه، وتدويره ووضعه في أي مكان على الشاشة، وهو قابل للنقر من أجل مشاهدة الفيديو على "يوتيوب" أو في متصفح الإنترنت الذي يفضله.
وتتيح الميزة الجديدة لمستخدمي "سناب شات" تجاوز عملية نسخ فيديو "يوتيوب" ولصقه وإرفاقه كرابط، وهي تتوافر على نسختي التطبيق لهواتف "أندرويد" و"آيفون".
وكانت الطريقة الوحيدة لتضمين فيديو من "يوتيوب" على "سناب شات" هو نسخ رابط الفيديو من "يوتيوب" ثم فتح تطبيق "سناب شات"، وبعد التقاط صورة أو مقطع الفيديو يتم الضغط على أيقونة مشبك الورق من أجل لصق الرابط.