https://arabic.sputniknews.com/20220403/سوناطراك--الجزائرية-وإيني-الإيطالية-تناقشان-تطوير-مشاريع-نفطية-وغازية-1060808889.html

"سوناطراك " الجزائرية و"إيني" الإيطالية تناقشان تطوير مشاريع نفطية وغازية

"سوناطراك " الجزائرية و"إيني" الإيطالية تناقشان تطوير مشاريع نفطية وغازية

استعرض المدير العام لمجموعة "سوناطراك" النفطية الجزائرية، توفيق حكار، مع المدير العام لشركة "إيني" الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، مبادرات قصيرة ومتوسطة المدى، من... 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T14:55+0000

2022-04-03T14:55+0000

2022-04-03T14:55+0000

اقتصاد

إيطاليا

الجزائر

سوناطراك

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الجزائر - سبوتنيك. وقال بيان لشركة "سونطراك" إن اللقاء مع وفد من شركة "إيني" تمحور حول الاستثمارات الجارية، وإنتاج المحروقات على مستوى الحقول المستغلة، من طرف الشركتين، "وتزويد إيطاليا بالغاز، والآفاق المستقبلية".وأضاف، تناول مديرا الشركتين "مسألة إمداد إيطاليا بالغاز، مستعرضان المبادرات القصيرة والمتوسطة المدى، التي من شأنها أن تساهم في الرفع من إمداد إيطاليا، عبر خط أنابيب نقل الغاز ترانسماد/إنريكو ماتي".كما أكد الجانبان الرغبة في تسريع تطوير مشاريع بترولية وغازية جديدة في منطقة "بركين جنوب"، وذلك في إطار العقد الذي دخل حيز التنفيذ في 6 آذار/مارس الماضي.ويتضمن المشروع إنشاء منطقة نشاط جديدة لتطوير حقول النفط والغاز في المنطقة، بالاعتماد على المنشآت الحالية.وستسمح الأنشطة المبرمجة، حسب "سوناطراك"، بزيادة الإنتاج بداية من هذا العام، حيث ينتظر أول إنتاج، خلال شهر تموز/يوليو المقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20220401/سوناطراك-قدراتنا-حاليا-لا-يمكن-أن-تحل-بديلا-عن-الغاز-الروسي-1060749527.html

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اقتصاد, إيطاليا, الجزائر, سوناطراك