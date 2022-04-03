https://arabic.sputniknews.com/20220403/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-تدين-تصريحات-لكوريا-الجنوبية-بشأن-قدرات-الجيش-1060785883.html
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تدين تصريحات لكوريا الجنوبية بشأن قدرات الجيش
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تدين تصريحات لكوريا الجنوبية بشأن قدرات الجيش
أدانت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تصريحات وزير الدفاع الكوري الجنوبي بشأن قدرة سيئول على توجيه ضربات إلى الشمال. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T00:01+0000
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ونقلت رويترز عن كيم يو جونغ قولها بأن هذا التصريح: "أدي لتفاقم سوء العلاقات بين الكوريتين والتوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية".وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه ووك، أن بلاده قادرة على توجيه ضربات "دقيقة وسريعة".وحسب تصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية، قال سوه: "نحن قادرون على ضرب أي أهداف في كوريا الشمالية بدقة وسرعة"، مطالبا قواته بالحفاظ على وضع الاستعداد "الصلب".تصريحات الوزير الكوري جاءت خلال حضوره فعالية بمناسبة تعزيز القيادة الاستراتيجية الصاروخية للجيش في وونجو، على بعد 132 كيلومترًا شرقي العاصمة سيئول.وقال سوه: "في الوقت الحالي، يمتلك جيشنا أعدادًا كبيرة وأنواعًا مختلفة من الصواريخ التي تحسنت بشكل كبير من حيث المدى والدقة والقوة، ولديه القدرة على ضرب أي أهداف في كوريا الشمالية بدقة وسرعة".
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شقيقة زعيم كوريا الشمالية تدين تصريحات لكوريا الجنوبية بشأن قدرات الجيش
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أدانت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تصريحات وزير الدفاع الكوري الجنوبي بشأن قدرة سيئول على توجيه ضربات إلى الشمال.
ونقلت رويترز عن كيم يو جونغ قولها بأن هذا التصريح: "أدي لتفاقم سوء العلاقات بين الكوريتين والتوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية".
وقالت كيم، وهي أيضا نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، إن بلادها "ستعيد النظر في أمور كثيرة " وإن كوريا الجنوبية "قد تواجه تهديدا خطيرا" بسبب هذه التصريحات.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه ووك، أن بلاده قادرة على توجيه ضربات "دقيقة وسريعة".
وحسب تصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية
، قال سوه: "نحن قادرون على ضرب أي أهداف في كوريا الشمالية بدقة وسرعة"، مطالبا قواته بالحفاظ على وضع الاستعداد "الصلب".
تصريحات الوزير الكوري جاءت خلال حضوره فعالية بمناسبة تعزيز القيادة الاستراتيجية
الصاروخية للجيش في وونجو، على بعد 132 كيلومترًا شرقي العاصمة سيئول.
وقال سوه: "في الوقت الحالي، يمتلك جيشنا أعدادًا كبيرة وأنواعًا مختلفة من الصواريخ التي تحسنت بشكل كبير من حيث المدى والدقة والقوة، ولديه القدرة على ضرب أي أهداف في كوريا الشمالية بدقة وسرعة".