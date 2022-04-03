https://arabic.sputniknews.com/20220403/صحيفة-ألمانيا-اقترحت-على-أوكرانيا-التخلي-عن-الانضمام-إلى-الناتو-قبل-العملية-العسكرية-الروسية-1060786580.html

صحيفة: ألمانيا اقترحت على أوكرانيا التخلي عن الانضمام إلى الناتو قبل العملية العسكرية الروسية

صحيفة: ألمانيا اقترحت على أوكرانيا التخلي عن الانضمام إلى الناتو قبل العملية العسكرية الروسية

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن المستشار الألماني، أولاف شولتس، كان قد اقترح على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قبل بدء العملية العسكرية... 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T03:58+0000

2022-04-03T03:58+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وأوضحت الصحيفة، أن شولتس أجرى آخر محاولة في هذا الصدد يوم 19 فبراير/شباط الماضي لتسوية الوضع بين موسكو وكييف، وقال لزيلينسكي، إنه ينبغي على أوكرانيا التخلي عن فكرة الانضمام إلى الناتو وأن تعلن وضع الحياد، في إطار اتفاقية أمنية أوروبية بين روسيا والغرب.وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المفترض أن يوقع الاتفاقية كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، اللذين سيصبحان معا ضامنين لأمن أوكرانيا.وكشفت الصحيفة، عن أن زيلينسكي رفض اقتراح شولتس، فيما حاول القادة الأوروبيون تنظيم قمة بين بوتين وبايدن، بوساطة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لكن المحاولة لم تنجح.يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، الشروع في تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي.

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