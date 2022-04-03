https://arabic.sputniknews.com/20220403/طالبان-تحظر-زراعة-القنب-والإتجار-بالمخدرات-في-كافة-أنحاء-البلاد-1060787530.html
طالبان تحظر زراعة القنب والإتجار بالمخدرات في كافة أنحاء البلاد
طالبان تحظر زراعة القنب والإتجار بالمخدرات في كافة أنحاء البلاد
أصدرت حركة "طالبان" الأفغانية قرارا بحظر زراعة نبات القنب والإتجار في كافة أنواع المخدرات في أنحاء البلاد. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T06:34+0000
2022-04-03T06:34+0000
2022-04-03T06:34+0000
العالم
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وقال بيان للحركة، اليوم الأحد، إنه "وفقًا لمرسوم القائد الأعلى لإمارة أفغانستان الإسلامية، تم إبلاغ جميع الأفغان أنه، من الآن فصاعدًا، تم حظر زراعة القنب أو الخشخاش بشكل صارم في جميع أنحاء البلاد".وبينت أنه "إذا خالف أي شخص المرسوم، سيتم إتلاف المحصول على الفور، وسيتم التعامل مع المخالف وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية".كما يحظر التوجيه الصادر عن الحركة "بشدة استخدام ونقل وتجارة وتصدير واستيراد جميع أنواع المخدرات، مثل الكحول والهيروين والأقراص المخدرة والحشيش وما إلى ذلك، بما في ذلك مصانع المخدرات في أفغانستان".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
طالبان تحظر زراعة القنب والإتجار بالمخدرات في كافة أنحاء البلاد
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أصدرت حركة "طالبان" الأفغانية قرارا بحظر زراعة نبات القنب والإتجار في كافة أنواع المخدرات في أنحاء البلاد.
وقال بيان للحركة، اليوم الأحد، إنه "وفقًا لمرسوم القائد الأعلى لإمارة أفغانستان الإسلامية، تم إبلاغ جميع الأفغان أنه، من الآن فصاعدًا، تم حظر زراعة القنب أو الخشخاش بشكل صارم في جميع أنحاء البلاد".
وبينت أنه "إذا خالف أي شخص المرسوم، سيتم إتلاف المحصول على الفور، وسيتم التعامل مع المخالف وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية".
كما يحظر التوجيه الصادر عن الحركة "بشدة استخدام ونقل وتجارة وتصدير واستيراد جميع أنواع المخدرات، مثل الكحول والهيروين والأقراص المخدرة والحشيش وما إلى ذلك، بما في ذلك مصانع المخدرات في أفغانستان".