https://arabic.sputniknews.com/20220403/غوتيريش-دعم-المرأة-يسهم-في-تحقيق-السلام-العالمي-1060794452.html
غوتيريش: دعم المرأة يسهم في تحقيق السلام العالمي
غوتيريش: دعم المرأة يسهم في تحقيق السلام العالمي
قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن دعم المرأة يسهم في تحقيق السلام العالمي، مضيفا: "العالم يحتاج السلام والسلام يحتاج المرأة". 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T10:08+0000
2022-04-03T10:08+0000
2022-04-03T10:08+0000
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جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الأحد، أكد فيها أن الأمم المتحدة تعمل يوميا على دعم مشاركة المرأة.وتابع: "كل يوم نعمل على دعم وجود المرأة في الأدوار القيادية في جميع مراحل البناء".وقال غوتيريش إن دعم قيادة المرأة ليس مجرد مرحلة من مراحل العدالة فقط وإنما هو أمر حيوي لبناء السلام والمجتمعات المتماسكة.ويقول مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن المساواة بين الرجل والمرأة تمثل جوهر قيم حقوق الإنسان وتعتبر مبادئ أساسية لميثاق الأمم المتحدة الذي تم اعتماده عالميا في 1945.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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غوتيريش: دعم المرأة يسهم في تحقيق السلام العالمي
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قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن دعم المرأة يسهم في تحقيق السلام العالمي، مضيفا: "العالم يحتاج السلام والسلام يحتاج المرأة".
جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الأحد، أكد فيها أن الأمم المتحدة تعمل يوميا على دعم مشاركة المرأة
.
وتابع: "كل يوم نعمل على دعم وجود المرأة في الأدوار القيادية في جميع مراحل البناء".
وقال غوتيريش إن دعم قيادة المرأة ليس مجرد مرحلة من مراحل العدالة فقط وإنما هو أمر حيوي لبناء السلام والمجتمعات المتماسكة
.
ويقول مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان
بالأمم المتحدة إن المساواة بين الرجل والمرأة تمثل جوهر قيم حقوق الإنسان وتعتبر مبادئ أساسية لميثاق الأمم المتحدة الذي تم اعتماده عالميا في 1945.