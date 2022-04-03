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غوتيريش: دعم المرأة يسهم في تحقيق السلام العالمي
غوتيريش: دعم المرأة يسهم في تحقيق السلام العالمي
قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن دعم المرأة يسهم في تحقيق السلام العالمي، مضيفا: "العالم يحتاج السلام والسلام يحتاج المرأة". 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T10:08+0000
2022-04-03T10:08+0000
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جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الأحد، أكد فيها أن الأمم المتحدة تعمل يوميا على دعم مشاركة المرأة.وتابع: "كل يوم نعمل على دعم وجود المرأة في الأدوار القيادية في جميع مراحل البناء".وقال غوتيريش إن دعم قيادة المرأة ليس مجرد مرحلة من مراحل العدالة فقط وإنما هو أمر حيوي لبناء السلام والمجتمعات المتماسكة.ويقول مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن المساواة بين الرجل والمرأة تمثل جوهر قيم حقوق الإنسان وتعتبر مبادئ أساسية لميثاق الأمم المتحدة الذي تم اعتماده عالميا في 1945.
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غوتيريش: دعم المرأة يسهم في تحقيق السلام العالمي

10:08 GMT 03.04.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن دعم المرأة يسهم في تحقيق السلام العالمي، مضيفا: "العالم يحتاج السلام والسلام يحتاج المرأة".
جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الأحد، أكد فيها أن الأمم المتحدة تعمل يوميا على دعم مشاركة المرأة.
وتابع: "كل يوم نعمل على دعم وجود المرأة في الأدوار القيادية في جميع مراحل البناء".
وقال غوتيريش إن دعم قيادة المرأة ليس مجرد مرحلة من مراحل العدالة فقط وإنما هو أمر حيوي لبناء السلام والمجتمعات المتماسكة.
ويقول مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن المساواة بين الرجل والمرأة تمثل جوهر قيم حقوق الإنسان وتعتبر مبادئ أساسية لميثاق الأمم المتحدة الذي تم اعتماده عالميا في 1945.
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