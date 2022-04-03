https://arabic.sputniknews.com/20220403/قتلى-وجرحى-نتيجة-انفجار-في-ملهى-ليلي-في-العاصمة-الأذربيجانية-باكو-1060786836.html
قتلى وجرحى نتيجة انفجار في ملهى ليلي في العاصمة الأذربيجانية باكو
قتلى وجرحى نتيجة انفجار في ملهى ليلي في العاصمة الأذربيجانية باكو
أفادت وسائل إعلام أذربيجانية، ليل أمس السبت، عن دوي انفجار ضخم في ملهى ليلي في إحدى شوارع العاصمة باكو. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T05:10+0000
2022-04-03T05:10+0000
2022-04-03T05:10+0000
العالم
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وذكرت وكالة الأخبار الأذربيجانية أن الانفجار حصل خلال تواجد عدد كبير من المواطنين داخل ملهى ليلي في شارع تارلان علياربيوف وسط العاصمة باكو.في السياق نفسه، أعلنت وزارة حالات الطوارئ الأذربيجانية في بيان، سقوط عدد من القتلى والجرحى نتيجة انفجار استهدف ملهى ليليًّا، كما تسبّب في أضرار مادية واندلاع حريق في المكان.ولم يُحدَّد عدد الأشخاص الّذين كانوا موجودين في الموقع وقت الانفجار، لكن الوزارة أكدت أن عمليات البحث والإنقاذ جارية. كما أوضحت أنه تم إخماد حريق داخل الملهى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
قتلى وجرحى نتيجة انفجار في ملهى ليلي في العاصمة الأذربيجانية باكو
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أفادت وسائل إعلام أذربيجانية، ليل أمس السبت، عن دوي انفجار ضخم في ملهى ليلي في إحدى شوارع العاصمة باكو.
وذكرت وكالة الأخبار الأذربيجانية أن الانفجار حصل خلال تواجد عدد كبير من المواطنين داخل ملهى ليلي في شارع تارلان علياربيوف وسط العاصمة باكو.
في السياق نفسه، أعلنت وزارة حالات الطوارئ الأذربيجانية
في بيان، سقوط عدد من القتلى والجرحى نتيجة انفجار استهدف ملهى ليليًّا، كما تسبّب في أضرار مادية واندلاع حريق في المكان.
ولم يُحدَّد عدد الأشخاص الّذين كانوا موجودين في الموقع وقت الانفجار، لكن الوزارة أكدت أن عمليات البحث والإنقاذ جارية. كما أوضحت أنه تم إخماد حريق داخل الملهى.