https://arabic.sputniknews.com/20220403/لماذا-لا-يتم-إحراز-تقدم-في-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-خبير-يجيب-1060805108.html
لماذا لا يتم إحراز تقدم في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا... خبير يجيب
لماذا لا يتم إحراز تقدم في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا... خبير يجيب
قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول، الدكتور عمارة قناة، إن روسيا منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا وتريد الاستمرار بها ولكن في نفس الوقت لا نرى تقدما... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T13:42+0000
2022-04-03T13:42+0000
2022-04-03T13:42+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأشار قناة في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن مسألة التقدم في المفاوضات "أكذوبة".وأضاف أن الاستفزازات الأمريكية والأوروبية عبر تأجيج الصراع وإمداد أوكرانيا بالسلاح والمرتزقة مستمر، ما ينذر برغبة أمريكية في إطالة أمد الأزمة وهو أمر واضح جدا للجميع، بل إن الاستفزاز الأمريكي تتسع دائرته لتشمل دولُا مثل الصين عبر العقوبات الأخيرة خاصة بعد زيارة لافروف للصين.كما لفت إلى أن العملية العسكرية الروسية الخاصة، أخذت منحى وتوجها آخر، وذلك بسبب عدم تحقيق أوكرانيا لأي من المطالب الروسية، مشيرا إلى أنها أنجزت شق آخر متعلق باجتثاث النازية بشكل كبير خاصة في مدينة ماريوبول.وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أعلن أنه تم تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكل شبه كامل خلال العملية الروسية الخاصة.وأضاف في تصريحات لقناة "بيلاروس-1" إن "عملية نزع السلاح تجري على قدم وساق، مشيرا إلى أن القدرات العسكرية والبنية التحتية الأوكرانية دُمرت بشكل شبه كامل".إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات البحرية الروسية أطلقت صواريخ موجهة عالية الدقة على مصفاة نفط ومخازن للوقود في مدينة أوديسا، حيث تم تدميرها بالكامل بعد معلومات عن قيامها بإمداد القوات الأوكرانية في ميكولايف.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/شينخوا-الصينية-واشنطن-تقتل-بسكين-مستعار-في-أوكرانيا-وحساباتها-الخفية-تقف-خلف-الصراع--1060800302.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
لماذا لا يتم إحراز تقدم في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا... خبير يجيب
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قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول، الدكتور عمارة قناة، إن روسيا منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا وتريد الاستمرار بها ولكن في نفس الوقت لا نرى تقدما ملموسا في نتائجها.
وأشار قناة في حديثه لـ"راديو سبوتنيك
"، إلى أن مسألة التقدم في المفاوضات "أكذوبة".
وأوضح أن ذلك يرجع لأن قرار كييف مرهون بقرار من الولايات المتحدة وليس نابعًا من أوكرانيا.
وأضاف أن الاستفزازات الأمريكية والأوروبية عبر تأجيج الصراع وإمداد أوكرانيا بالسلاح والمرتزقة مستمر، ما ينذر برغبة أمريكية في إطالة أمد الأزمة وهو أمر واضح جدا للجميع، بل إن الاستفزاز الأمريكي تتسع دائرته لتشمل دولُا مثل الصين عبر العقوبات الأخيرة خاصة بعد زيارة لافروف للصين.
كما لفت إلى أن العملية العسكرية الروسية الخاصة، أخذت منحى وتوجها آخر، وذلك بسبب عدم تحقيق أوكرانيا لأي من المطالب الروسية، مشيرا إلى أنها أنجزت شق آخر متعلق باجتثاث النازية بشكل كبير خاصة في مدينة ماريوبول.
وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أعلن أنه تم تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكل شبه كامل خلال العملية الروسية الخاصة.
وأضاف في تصريحات لقناة "بيلاروس-1" إن "عملية نزع السلاح تجري على قدم وساق، مشيرا إلى أن القدرات العسكرية والبنية التحتية الأوكرانية دُمرت بشكل شبه كامل".
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات البحرية الروسية أطلقت صواريخ موجهة عالية الدقة على مصفاة نفط ومخازن للوقود في مدينة أوديسا، حيث تم تدميرها بالكامل بعد معلومات عن قيامها بإمداد القوات الأوكرانية في ميكولايف.