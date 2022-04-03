https://arabic.sputniknews.com/20220403/لوغانسك-تتهم-القوات-الأوكرانية-باستخدام-دور-رعاية-المسنين-كدروع-بشرية-1060789069.html

لوغانسك تتهم القوات الأوكرانية باستخدام دور رعاية المسنين كدروع بشرية

لوغانسك تتهم القوات الأوكرانية باستخدام دور رعاية المسنين كدروع بشرية

اتهمت جمهورية لوغانسك الشعبية، القوات الأوكرانية باستخدام المقيمين في دور رعاية المسنين، كدروع بشرية في معركة نوفوكراسنيانكا. 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T07:52+0000

2022-04-03T07:52+0000

2022-04-03T07:52+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101461/54/1014615410_0:228:3501:2197_1920x0_80_0_0_f76f88c62c2e3cfff09f31aa441e9bde.jpg

موسكو - سبوتنيك. قال مسؤول في لوغانسك إن مواطنين من بلاده قدموا 689 شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتهم أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب ولكن تم تجاهلها.يأتي هذا بعد أيام من إعلان رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، أن روسيا قامت بإجلاء أكثر من 18 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك خلال يوم واحد، ودون مشاركة السلطات الأوكرانية.وقال ميزينتسيف في إحاطة: "قامت القوات المسلحة الروسية خلال يوم واحد، ودون مشاركة من السلطات الأوكرانية، بإجلاء 18 ألفا و182 شخصا إلى روسيا من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من بينهم 3412 طفلا، ليبلغ الإجمالي منذ بدء العملية العسكرية 527 ألفا و607 شخصا، من بينهم 108 ألفا و219 طفلا".وأشار ميزينتسيف إلى إجلاء أكثر من 3 آلاف شخص من مدينة ماريوبول خلال يوم واحد، ليبلغ الإجمالي نحو 115 ألف شخص.وتابع أن قسما كبيرا من السكان المحتجزين قسرا من قبل القوميين في المدن الأوكرانية ما زالوا يبحثون عن أي فرصة للفرار إلى الأراضي الروسية، كما يتضح من النداءات العديدة للمواطنين من خلال قنوات مختلفة للهياكل الرسمية والمنظمات العامة في روسيا.وأضاف، خلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها، تم استلام 1526 طلبا من هذه الطلبات، وهناك بالفعل أكثر من 2.7 مليون منهم في قاعدة البيانات بأسماء وعناوين محددة بالفعل من أكثر من ألفي منطقة في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220403/ميدينسكي-يعلق-على-تصريحات-رئيس-الوفد-الأوكراني-بشأن-موقف-روسيا-الثابت-1060787646.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, روسيا