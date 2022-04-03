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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/مؤسسة-قديروف-توزع-100-طن-من-المواد-الغذائية-على-سكان-ماريوبول-1060789331.html
مؤسسة قديروف توزع 100 طن من المواد الغذائية على سكان ماريوبول
مؤسسة قديروف توزع 100 طن من المواد الغذائية على سكان ماريوبول
أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف، اليوم الأحد، عن توزيع مساعدات غذائية لسكان مدينة ماريوبول. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T07:54+0000
2022-04-03T07:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وجاء إعلان رئيس الشيشان عبر صفحته الرسمية على منصة "تلغرام" الذي قال فيه: "قدم الصندوق العام الإقليمي المسمى بإسم أحمد قديروف 100 طن من المساعدات الغذائية لسكان ماريوبول الأوكرانية".وتابع قديروف قائلا: "حصل سكان ماريوبول على 100 طن من المواد الغذائية. وتم تسليم البضائع الغذائية التي شملت الملح والدقيق والسكر والأغذية المعلبة والحنطة السوداء والأرز والمعكرونة والزبدة وأغذية الأطفال والماء وغيرها من المنتجات إلى أهالي ماريوبول من قبل الأخ العزيز مساعد رئيس جمهورية الشيشان فاخا جيريميف".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.
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العالم

مؤسسة قديروف توزع 100 طن من المواد الغذائية على سكان ماريوبول

07:54 GMT 03.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورقشوارع مدينة ماريوبول، أوكرانيا 31 مارس 2022
قشوارع مدينة ماريوبول، أوكرانيا 31 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف، اليوم الأحد، عن توزيع مساعدات غذائية لسكان مدينة ماريوبول.
وجاء إعلان رئيس الشيشان عبر صفحته الرسمية على منصة "تلغرام" الذي قال فيه: "قدم الصندوق العام الإقليمي المسمى بإسم أحمد قديروف 100 طن من المساعدات الغذائية لسكان ماريوبول الأوكرانية".
وتابع قديروف قائلا: "حصل سكان ماريوبول على 100 طن من المواد الغذائية. وتم تسليم البضائع الغذائية التي شملت الملح والدقيق والسكر والأغذية المعلبة والحنطة السوداء والأرز والمعكرونة والزبدة وأغذية الأطفال والماء وغيرها من المنتجات إلى أهالي ماريوبول من قبل الأخ العزيز مساعد رئيس جمهورية الشيشان فاخا جيريميف".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.
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Военнослужащий Народной милиции ДНР у разобранной машины украинской полиции в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:52 GMT
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