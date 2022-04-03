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https://arabic.sputniknews.com/20220403/متحدث-الخارجية-الصينية-يصف-ما-يقوم-به-السياسيون-الغربيون-بـ-الممارسات-المسعورة-1060806141.html
متحدث الخارجية الصينية يصف ما يقوم به السياسيون الغربيون بـ "الممارسات المسعورة"
متحدث الخارجية الصينية يصف ما يقوم به السياسيون الغربيون بـ "الممارسات المسعورة"
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، ما يقوم به السياسيون الغربيون تجاه روسيا بـ "الممارسات المسعورة"، متسائلا: "أين تذهب مبادئهم؟". 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T14:22+0000
2022-04-03T14:22+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
الصين
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الأحد، ونشرت مقطع فيديو يرصد تصريحات تشاو لي جيان، التي قال فيها: "أين تذهب مبادئ السياسيين الغربيين من طرد قائد الأوركسترا الروسي من أوركسترا غربية بسبب رفضه إدانة بلاده.كما أشار إلى استبعاد الأفلام الروسية من الجوائز، إضافة إلى توقف بعض الجامعات عن تعليم مؤلفات دوستويفسكي بسبب العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا.وتساءل تشاو لي جيان عن مجموعة من المبادئ، قال إن السياسيين الغربيين يتغنون بها مثل "الفن ليس له حدود - الأدب ليس له حدود - الموسيقى ليس لها حدود".وتابع: "يقول السياسيون الغربيون إن "الملكية الخاصة مقدسة وغير قابلة للانتهاك"، مضيفا: "ما هو ذنب هؤلاء الكتاب والموسيقيين؟... وما ذنب من تم تجميد ممتلكاتهم أو مصادرتها؟".وتفرض الدول الغربية عقوبات واسعة على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهي الخطوات التي تقول روسيا إنها استعدت لها جيدا.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/متى-تتوقف-الولايات-المتحدة-عن-إلقاء-اللوم-على-بوتين-في-كل-مشكلاتها-1060802375.html
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العالم, الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا

متحدث الخارجية الصينية يصف ما يقوم به السياسيون الغربيون بـ "الممارسات المسعورة"

14:22 GMT 03.04.2022
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
CC0 / WhisperToMe /
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وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، ما يقوم به السياسيون الغربيون تجاه روسيا بـ "الممارسات المسعورة"، متسائلا: "أين تذهب مبادئهم؟".
ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الأحد، ونشرت مقطع فيديو يرصد تصريحات تشاو لي جيان، التي قال فيها: "أين تذهب مبادئ السياسيين الغربيين من طرد قائد الأوركسترا الروسي من أوركسترا غربية بسبب رفضه إدانة بلاده.
كما أشار إلى استبعاد الأفلام الروسية من الجوائز، إضافة إلى توقف بعض الجامعات عن تعليم مؤلفات دوستويفسكي بسبب العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا.
وتساءل تشاو لي جيان عن مجموعة من المبادئ، قال إن السياسيين الغربيين يتغنون بها مثل "الفن ليس له حدود - الأدب ليس له حدود - الموسيقى ليس لها حدود".
16 يونيو/ حزيران 2021 - صورة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا لا غرانج في جنيف السويسرية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
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وتابع: "يقول السياسيون الغربيون إن "الملكية الخاصة مقدسة وغير قابلة للانتهاك"، مضيفا: "ما هو ذنب هؤلاء الكتاب والموسيقيين؟... وما ذنب من تم تجميد ممتلكاتهم أو مصادرتها؟".

كانوا يتحدثون دائما عن تلك المبادئ... فأين ذهبت في ضوء ما يقومون به من ممارسات مسعورة.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
تشاو لي جيان
وتفرض الدول الغربية عقوبات واسعة على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهي الخطوات التي تقول روسيا إنها استعدت لها جيدا.
© Sputnikالحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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Военнослужащий Народной милиции ДНР у разобранной машины украинской полиции в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:39 GMT
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