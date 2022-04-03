https://arabic.sputniknews.com/20220403/متحدث-الخارجية-الصينية-يصف-ما-يقوم-به-السياسيون-الغربيون-بـ-الممارسات-المسعورة-1060806141.html
متحدث الخارجية الصينية يصف ما يقوم به السياسيون الغربيون بـ "الممارسات المسعورة"
متحدث الخارجية الصينية يصف ما يقوم به السياسيون الغربيون بـ "الممارسات المسعورة"
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، ما يقوم به السياسيون الغربيون تجاه روسيا بـ "الممارسات المسعورة"، متسائلا: "أين تذهب مبادئهم؟". 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T14:22+0000
2022-04-03T14:22+0000
2022-04-03T14:22+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
الصين
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الأحد، ونشرت مقطع فيديو يرصد تصريحات تشاو لي جيان، التي قال فيها: "أين تذهب مبادئ السياسيين الغربيين من طرد قائد الأوركسترا الروسي من أوركسترا غربية بسبب رفضه إدانة بلاده.كما أشار إلى استبعاد الأفلام الروسية من الجوائز، إضافة إلى توقف بعض الجامعات عن تعليم مؤلفات دوستويفسكي بسبب العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا.وتساءل تشاو لي جيان عن مجموعة من المبادئ، قال إن السياسيين الغربيين يتغنون بها مثل "الفن ليس له حدود - الأدب ليس له حدود - الموسيقى ليس لها حدود".وتابع: "يقول السياسيون الغربيون إن "الملكية الخاصة مقدسة وغير قابلة للانتهاك"، مضيفا: "ما هو ذنب هؤلاء الكتاب والموسيقيين؟... وما ذنب من تم تجميد ممتلكاتهم أو مصادرتها؟".وتفرض الدول الغربية عقوبات واسعة على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهي الخطوات التي تقول روسيا إنها استعدت لها جيدا.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/متى-تتوقف-الولايات-المتحدة-عن-إلقاء-اللوم-على-بوتين-في-كل-مشكلاتها-1060802375.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا
متحدث الخارجية الصينية يصف ما يقوم به السياسيون الغربيون بـ "الممارسات المسعورة"
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وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، ما يقوم به السياسيون الغربيون تجاه روسيا بـ "الممارسات المسعورة"، متسائلا: "أين تذهب مبادئهم؟".
ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الأحد، ونشرت مقطع فيديو يرصد تصريحات تشاو لي جيان، التي قال فيها: "أين تذهب مبادئ السياسيين الغربيين من طرد قائد الأوركسترا الروسي من أوركسترا غربية بسبب رفضه إدانة بلاده.
كما أشار إلى استبعاد الأفلام الروسية من الجوائز، إضافة إلى توقف بعض الجامعات عن تعليم مؤلفات دوستويفسكي بسبب العملية العسكرية الخاصة
التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا.
وتساءل تشاو لي جيان عن مجموعة من المبادئ، قال إن السياسيين الغربيين
يتغنون بها مثل "الفن ليس له حدود - الأدب ليس له حدود - الموسيقى ليس لها حدود".
وتابع: "يقول السياسيون الغربيون إن "الملكية الخاصة مقدسة وغير قابلة للانتهاك"، مضيفا: "ما هو ذنب هؤلاء الكتاب والموسيقيين؟... وما ذنب من تم تجميد ممتلكاتهم أو مصادرتها؟".
كانوا يتحدثون دائما عن تلك المبادئ... فأين ذهبت في ضوء ما يقومون به من ممارسات مسعورة.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
تشاو لي جيان
وتفرض الدول الغربية عقوبات واسعة على روسيا
بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهي الخطوات التي تقول روسيا إنها استعدت لها جيدا.