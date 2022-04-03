https://arabic.sputniknews.com/20220403/مدرب-منتخب-إيران-نمتلك-فريقا-جيدا-وقادرون-على-هزيمة-إنجلترا-في-مونديال-قطر-2022-1060792622.html

مدرب منتخب إيران: نمتلك فريقا جيدا وقادرون على هزيمة إنجلترا في مونديال قطر 2022

مدرب منتخب إيران: نمتلك فريقا جيدا وقادرون على هزيمة إنجلترا في مونديال قطر 2022

توعد مدرب منتخب إيران لكرة القدم، دراغان سكوتشيتش، بهزيمة منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022، الذي تستضيفه قطر، مؤكدا أن فريقه يملك القدرة على فعل ذلك. 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T09:49+0000

2022-04-03T09:49+0000

2022-04-03T09:49+0000

رياضة

بطولة كأس العالم 2022

أخبار إيران

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ذكرت ذلك وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، في خبر عن المنتخب الإيراني، اليوم الأحد، أشارت فيه إلى قول سكوتشيتش: "أنا كرواتي… لذلك أعلم أننا قادرون على هزيمة إنجلترا في مونديال قطر 2022".ولفتت الوكالة إلى أن تصريحات سكوتشيتش جاءت في مقابلة مع موقع كرواتي حول المواجهة بين إيران والولايات المتحدة في كأس العالم 2022، التي قال فيها: "القضايا السياسية المتعلقة بالولايات المتحدة لا تهمني"، مضيفا: "هناك اختلافات بين البلدين لكننا سنفكر فقط بكرة القدم".كما تحدث سكوتشيتش عن مواجهة إنجلترا في مونديال قطر، التي وصفها بـ "الخصم الأصعب لنا"، مضيفا: "لكن إقامة المباراة في قطر ستجعل ظروفها تشبه اللعب على أرضنا بسبب قرب المسافة التي ستنعكس على وجود عدد كبير من الجماهير".وقال في تصريحات أخرى إن أي شيء يمكن أن يحدث في مباراة إنجلترا، مضيفا: "كنا نفضل عدم مواجهتهم في المباراة الأولى".ووصف مدرب المنتخب الإيراني إمكانية فوز إيران على إنجلترا بأنه "سيكون أحد أكبر الصدمات في تاريخ كأس العالم"، لكنه استطرد: "كرة القدم لا يمكن التنبؤ بنتائجها".وكانت قرعة كأس العالم قطر 2022، التي تم سحبها الجمعة الماضية، قادت إلى وجود إيران في المجموعة الثانية مع كل من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب فريق آخر من الملحق الأوروبي الذي سيتم تحديده في يونيو/ حزيران المقبل وهو واحد من ثلاث منتخبات هي (أوكرانيا أو ويلز واسكتلندا).يذكر أن المنتخب الإيراني وصل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي والسادسة في تاريخه.

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