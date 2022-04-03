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https://arabic.sputniknews.com/20220403/مسؤول-بولندي-إذا-طلبت-واشنطن-منا-نشر-أسلحة-نووية-على-أراضينا-فسنفعل-ذلك-1060794748.html
مسؤول بولندي: إذا طلبت واشنطن منا نشر أسلحة نووية على أراضينا فسنفعل ذلك
مسؤول بولندي: إذا طلبت واشنطن منا نشر أسلحة نووية على أراضينا فسنفعل ذلك
كشف نائب رئيس الوزراء ورئيس لجنة الأمن القومي والدفاع في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، أن بلاده منفتحة على نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T10:15+0000
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جاءت تصريحات كاتشينسكي خلال مقابلة مع صحيفة "Welt am Sonntag" الألمانية قال فيها " إذا طلب منا الأمريكيون وضع أسلحة نووية في بولندا، فسنكون منفتحين على ذلك".وأضاف قائلا: "هذا من شأنه أن يزيد بشكل كبير من احتواء موسكو"، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم إثارة هذه القضية لكن المبادرة يجب أن تأتي من الأمريكيين".كما دعا نائب رئيس الوزراء إلى افتتاح مركز قيادة جديد لحلف شمال الأطلسي في بولندا، كما هو الحال في برونسوم، حيث يتم التخطيط للعمليات المشتركة لحلف شمال الأطلسي وتنفيذها.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.
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مسؤول بولندي: إذا طلبت واشنطن منا نشر أسلحة نووية على أراضينا فسنفعل ذلك

10:15 GMT 03.04.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERنائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي
نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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كشف نائب رئيس الوزراء ورئيس لجنة الأمن القومي والدفاع في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، أن بلاده منفتحة على نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.
جاءت تصريحات كاتشينسكي خلال مقابلة مع صحيفة "Welt am Sonntag" الألمانية قال فيها " إذا طلب منا الأمريكيون وضع أسلحة نووية في بولندا، فسنكون منفتحين على ذلك".
وأضاف قائلا: "هذا من شأنه أن يزيد بشكل كبير من احتواء موسكو"، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم إثارة هذه القضية لكن المبادرة يجب أن تأتي من الأمريكيين".
كما دعا نائب رئيس الوزراء إلى افتتاح مركز قيادة جديد لحلف شمال الأطلسي في بولندا، كما هو الحال في برونسوم، حيث يتم التخطيط للعمليات المشتركة لحلف شمال الأطلسي وتنفيذها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.
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Военнослужащий Народной милиции ДНР у разобранной машины украинской полиции в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:29 GMT
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