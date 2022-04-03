https://arabic.sputniknews.com/20220403/مقتل-12-شخصا-وإصابة-28-في-هجوم-مسلح-وسط-نيجيريا--1060803280.html
مقتل 12 شخصا وإصابة 28 في هجوم مسلح وسط نيجيريا
مقتل 12 شخصا وإصابة 28 في هجوم مسلح وسط نيجيريا
أسفر هجوم شنه مسلحون في منطقة "باسا" في ولاية "بلاتو" النيجيرية، عن مقتل 12 شخصا، وإصابة 28 آخرين. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T13:15+0000
2022-04-03T13:15+0000
2022-04-03T13:15+0000
نيجيريا
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "تريبيون أونلاين" المحلي، اليوم الأحد، "مقتل 12 شخصا وإصابة 28 آخرين، إثر هجوم شنه مسلحون يشتبه في انتمائهم لميليشيا الفولاني".ونقل الموقع عن ميشيل دانجوما، وهو ناشط مجتمعي، قوله إن "المسلحين الذين تواجدوا بأعداد كبيرة، هاجموا السكان، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت".وكان 50 شخصا على الأقل قد قتلوا، وتم اختطاف عدد كبير من المواطنين، في هجوم موسع شنه قطاع طرق، على قرى في ولاية كادونا، شمالي نيجيريا، في 26 من آذار/مارس الماضي.ولقي أكثر من 20 شخصًا مصرعهم، في 21 آذار/ مارس الماضي، خلال هجوم شنه قطاع طرق، استهدف قرية "جينار كيياوا" في ولاية "زامفارا" شمالي البلاد.كما قتل 14 شخصًا واختطف 15 آخرون، إثر هجوم شنه مسلحون على قريتين في ولاية نيجر، غربي البلاد، في 21 شباط/فبراير الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/مقتل-20-شخصا-على-الأقل-بهجوم-شنه-قطاع-طرق-استهدف-قرية-شمالي-نيجيريا-1060270454.html
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نيجيريا
مقتل 12 شخصا وإصابة 28 في هجوم مسلح وسط نيجيريا
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أسفر هجوم شنه مسلحون في منطقة "باسا" في ولاية "بلاتو" النيجيرية، عن مقتل 12 شخصا، وإصابة 28 آخرين.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "تريبيون أونلاين" المحلي، اليوم الأحد، "مقتل 12 شخصا وإصابة 28 آخرين، إثر هجوم شنه مسلحون
يشتبه في انتمائهم لميليشيا الفولاني".
ونقل الموقع عن ميشيل دانجوما، وهو ناشط مجتمعي، قوله إن "المسلحين الذين تواجدوا بأعداد كبيرة، هاجموا السكان، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت".
وكان 50 شخصا على الأقل قد قتلوا، وتم اختطاف عدد كبير من المواطنين، في هجوم موسع شنه قطاع طرق، على قرى في ولاية كادونا، شمالي نيجيريا، في 26 من آذار/مارس الماضي.
ولقي أكثر من 20 شخصًا مصرعهم، في 21 آذار/ مارس الماضي، خلال هجوم شنه قطاع طرق، استهدف قرية "جينار كيياوا" في ولاية "زامفارا" شمالي البلاد.
كما قتل 14 شخصًا واختطف 15 آخرون، إثر هجوم شنه مسلحون على قريتين في ولاية نيجر، غربي البلاد، في 21 شباط/فبراير الماضي.