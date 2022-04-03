https://arabic.sputniknews.com/20220403/مقتل-12-وإصابة-آخرين-في-أعمال-عنف-في-سجن-بالإكوادور-1060815351.html
مقتل 12 وإصابة آخرين في أعمال عنف في سجن بالإكوادور
مقتل 12 وإصابة آخرين في أعمال عنف في سجن بالإكوادور
لقي 12 شخصا مصرعهم على الأقل وأصيب 10 آخرون، اليوم الأحد، خلال اندلاع أعمال عنف داخل أحد السجون الأوكرانية. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T21:36+0000
2022-04-03T21:36+0000
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ونقلت رويترز عن حكومة الإكوادور أن مقتل ما لايقل عن 12 سجينا وإصابة آخرون جاء خلال عنف عصابات في سجن "إل توري" بمدينة كوينكا، معتبرة ذلك حلقة جديدة من أعمال العنف في السجون.وأوضحت الحكومة أن أعمال العنف في سجون الإكوادور مرتبطة بالصراع بين العصابات حول تهريب المخدرات، عن مقتل 316 شخصا العام الماضي.وأضاف الوزير قائلا: "هناك منظمة تريد أن تكون لها سلطة مطلقة داخل السجن وهناك بعض الزنازين تشهد تمردا".يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني سيطرت الشرطة والجنود في الإكوادور، على سجن تسببت أعمال شغب فيه بين العصابات المتناحرة بمقتل 68 شخصا مطلع الأسبوع.ووصفت السلطات السجن في مدينة غواياكيل بأنه هادئ وذلك بعد اندلاع أعمال عنف مروعة، حيث هاجم السجناء بعضهم البعض بالبنادق والمناجل والمتفجرات، بحسب وكالة فرنس برس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مقتل 12 وإصابة آخرين في أعمال عنف في سجن بالإكوادور
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لقي 12 شخصا مصرعهم على الأقل وأصيب 10 آخرون، اليوم الأحد، خلال اندلاع أعمال عنف داخل أحد السجون الأوكرانية.
ونقلت رويترز عن حكومة الإكوادور أن مقتل ما لايقل عن 12 سجينا وإصابة آخرون جاء خلال عنف عصابات في سجن "إل توري" بمدينة كوينكا، معتبرة ذلك حلقة جديدة من أعمال العنف في السجون.
وأوضحت الحكومة أن أعمال العنف في سجون الإكوادور مرتبطة بالصراع بين العصابات حول تهريب المخدرات، عن مقتل 316 شخصا العام الماضي.
من جانبه، قال وزير الداخلية الإكوادوري، باتريسيو كاريلو، للصحفيين إن المواجهات في سجن إل توري وقعت في ساعة مبكرة من صباح الأحد، حيث كان السجناء يحاولون بسط هيمنتهم داخل السجن.
وأضاف الوزير قائلا: "هناك منظمة تريد أن تكون لها سلطة مطلقة داخل السجن وهناك بعض الزنازين تشهد تمردا".
يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني سيطرت الشرطة والجنود في الإكوادور، على سجن تسببت أعمال شغب فيه بين العصابا
ت المتناحرة بمقتل 68 شخصا مطلع الأسبوع.
ووصفت السلطات السجن في مدينة غواياكيل بأنه هادئ وذلك بعد اندلاع أعمال عنف مروعة، حيث هاجم السجناء بعضهم البعض بالبنادق والمناجل والمتفجرات، بحسب وكالة فرنس برس.