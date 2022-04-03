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مقتل 8 إثر انهيارات طينية وأمطار غزيرة في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية
مقتل 8 إثر انهيارات طينية وأمطار غزيرة في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية
أعلنت السلطات المحلية وإدارة الإطفاء في البرازيل، أمس السبت، مقتل 8 بسبب أمطار غزيرة أسفرت بدورها عن انهيارات طينية. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T02:14+0000
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وأوضحت رويترز إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم بينهم ستة من نفس العائلة في جنوب ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية.وصرح لوتشيانو فيدال رئيس بلدية باراتي قائلا: "كنا نتوقع هطول المطر وأصدرنا تنبيهات لكن هذا المنزل انهار للأسف في حي بونتا نيجرا، تم إنقاذ طفل واحد فقط".وكانت ريو دي جانيرو قد شهدت طقسا سيئا خلال الأسابيع القليلة الماضية، تسببت خلالها الانهيارات الأرضية والفيضانات في مقتل نحو 240 شخصا في شهر واحد تقريبا في منطقة بتروبوليس الشمالية.
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مقتل 8 إثر انهيارات طينية وأمطار غزيرة في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية

02:14 GMT 03.04.2022
© REUTERS / Carla Carnielأعمال الانقاذ والبحث عن ضحايا الانهيارات الأرضية بعد هطول أمطار غزيرة في فرانكو دا روشا، ولاية ساو باولو، البرازيل، 31 يناير 2022.
أعمال الانقاذ والبحث عن ضحايا الانهيارات الأرضية بعد هطول أمطار غزيرة في فرانكو دا روشا، ولاية ساو باولو، البرازيل، 31 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / Carla Carniel
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أعلنت السلطات المحلية وإدارة الإطفاء في البرازيل، أمس السبت، مقتل 8 بسبب أمطار غزيرة أسفرت بدورها عن انهيارات طينية.
وأوضحت رويترز إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم بينهم ستة من نفس العائلة في جنوب ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية.
وصرح لوتشيانو فيدال رئيس بلدية باراتي قائلا: "كنا نتوقع هطول المطر وأصدرنا تنبيهات لكن هذا المنزل انهار للأسف في حي بونتا نيجرا، تم إنقاذ طفل واحد فقط".
وأضاف رئيس بلدية باراتي "لدينا أكثر من 70 أسرة بلا مأوى، نوفر ملاجئ ونستأجر نزلا لهؤلاء الأشخاص".
وكانت ريو دي جانيرو قد شهدت طقسا سيئا خلال الأسابيع القليلة الماضية، تسببت خلالها الانهيارات الأرضية والفيضانات في مقتل نحو 240 شخصا في شهر واحد تقريبا في منطقة بتروبوليس الشمالية.
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