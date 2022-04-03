https://arabic.sputniknews.com/20220403/مقتل-8-إثر-انهيارات-طينية-وأمطار-غزيرة-في-ولاية-ريو-دي-جانيرو-البرازيلية-1060786241.html
مقتل 8 إثر انهيارات طينية وأمطار غزيرة في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية
مقتل 8 إثر انهيارات طينية وأمطار غزيرة في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية
أعلنت السلطات المحلية وإدارة الإطفاء في البرازيل، أمس السبت، مقتل 8 بسبب أمطار غزيرة أسفرت بدورها عن انهيارات طينية. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T02:14+0000
2022-04-03T02:14+0000
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وأوضحت رويترز إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم بينهم ستة من نفس العائلة في جنوب ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية.وصرح لوتشيانو فيدال رئيس بلدية باراتي قائلا: "كنا نتوقع هطول المطر وأصدرنا تنبيهات لكن هذا المنزل انهار للأسف في حي بونتا نيجرا، تم إنقاذ طفل واحد فقط".وكانت ريو دي جانيرو قد شهدت طقسا سيئا خلال الأسابيع القليلة الماضية، تسببت خلالها الانهيارات الأرضية والفيضانات في مقتل نحو 240 شخصا في شهر واحد تقريبا في منطقة بتروبوليس الشمالية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مقتل 8 إثر انهيارات طينية وأمطار غزيرة في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية
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أعلنت السلطات المحلية وإدارة الإطفاء في البرازيل، أمس السبت، مقتل 8 بسبب أمطار غزيرة أسفرت بدورها عن انهيارات طينية.
وأوضحت رويترز إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم بينهم ستة من نفس العائلة في جنوب ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية.
وصرح لوتشيانو فيدال رئيس بلدية باراتي قائلا: "كنا نتوقع هطول المطر وأصدرنا تنبيهات لكن هذا المنزل انهار للأسف في حي بونتا نيجرا، تم إنقاذ طفل واحد فقط".
وأضاف رئيس بلدية باراتي "لدينا أكثر من 70 أسرة بلا مأوى، نوفر ملاجئ ونستأجر نزلا لهؤلاء الأشخاص".
وكانت ريو دي جانيرو قد شهدت طقسا سيئا خلال الأسابيع القليلة الماضية، تسببت خلالها الانهيارات الأرضية والفيضانات في مقتل نحو 240 شخصا في شهر واحد تقريبا في منطقة بتروبوليس الشمالية.